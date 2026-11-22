Dopo aver dominato il settore delle auto a batteria, la Cina alza lo sguardo verso il cielo e porta in volo il primo aereo commerciale elettrico con piloti a bordo. Si chiama COMAC CE-25A, nasce dal colosso aeronautico cinese ed è un velivolo 100% elettrico alimentato da batterie CATL, capace di trasportare fino a 19 passeggeri. Mentre in Occidente si lavora su soluzioni ibride o elettriche dalla capienza piuttosto ridotta, pensate per abbattere le emissioni del trasporto aereo, Pechino sembra già un passo avanti. Gli esempi più noti arrivano dalla Svezia con Heart Aerospace ES 30 e dagli Stati Uniti con Eviation Alice, progetti interessanti che però finora non hanno raggiunto lo stesso traguardo del modello cinese.

Il primo volo con equipaggio del CE-25A

Il debutto con persone a bordo non è arrivato all’improvviso. Nel corso dell’anno il CE-25A ha affrontato una ventina di test in modalità autonoma, utili a calibrare i sistemi e a perfezionare l’integrazione del software. Solo dopo questa lunga fase preparatoria è arrivato il momento del primo volo tripulato, con due piloti e un ingegnere in cabina. La prova è durata poco più di 16 minuti in aria, durante i quali l’aereo ha percorso circa 60 km, e ha permesso di verificare il controllo dei motori in condizioni reali.

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Si tratta di un tassello indispensabile nel percorso verso la certificazione dell’ente regolatore cinese. Al velivolo manca ancora l’omologazione necessaria per operare come aereo commerciale vero e proprio, ma il risultato ottenuto lo avvicina all’obiettivo di diventare il primo aereo passeggeri completamente elettrico al mondo, naturalmente pensato per i collegamenti regionali e non per le lunghe tratte.

Autonomia, velocità e una propulsione fuori dal comune

Sul fronte delle prestazioni il nuovo aereo elettrico di COMAC promette un’autonomia fino a 400 km tra una ricarica e l’altra. La velocità di crociera si attesta sui 300 km/h, mentre la quota operativa raggiunge i 2.400 metri. Il peso complessivo si aggira intorno alle 10 tonnellate. L’impostazione è quella di un velivolo a corridoio singolo con 19 posti, progettato per servire rotte regionali e interurbane ad alta frequenza, cioè quei collegamenti brevi e ripetuti più volte al giorno dove un mezzo di questo tipo può avere davvero senso.

Decisamente particolare l’architettura propulsiva. Il COMAC CE-25A monta infatti 10 motori elettrici con ventole intubate distribuiti lungo le ali, cinque per lato. Una configurazione insolita, che si allontana parecchio dallo schema tradizionale degli aerei regionali. Per ora però l’azienda non ha diffuso alcun dato tecnico sulle batterie CATL installate a bordo e non ha nemmeno chiarito se ci siano compagnie aeree già interessate al progetto.

Le difficoltà, come sempre in questo campo, non mancano. Il primo nodo riguarda la densità energetica degli accumulatori, ancora lontana da quella del carburante tradizionale. C’è poi la questione della gestione termica di una massa di batterie così consistente, tutt’altro che banale quando si parla di aviazione. Infine bisognerà dimostrare alle autorità la ridondanza dell’impianto elettrico in caso di guasto, un requisito fondamentale per ottenere il via libera al trasporto di passeggeri. Nonostante questi ostacoli, la Cina resta al momento il Paese che si è spinto più lontano nello sviluppo di aerei commerciali totalmente elettrici, con un prototipo che ha già lasciato la pista con un equipaggio a bordo.

Fonte: TecnoAndroid