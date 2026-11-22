Microsoft ha rilasciato una serie di aggiornamenti di emergenza per Windows pensati per risolvere i problemi di attivazione e di gestione delle licenze emersi dopo l’installazione degli update di sicurezza di novembre. Sono pacchetti straordinari, distribuiti fuori dal normale calendario mensile, che in gergo tecnico vengono chiamati out of band. Il malfunzionamento non riguarda tutti gli utenti ma colpisce in modo specifico un certo tipo di realtà aziendale.

Mercoledì la società di Redmond aveva confermato il problema con un avviso ufficiale, spiegando che il difetto interessa soprattutto le organizzazioni che si affidano a SLMGR, il Software Licensing Management Tool. Si tratta di uno strumento a riga di comando molto usato in ambito professionale per automatizzare le procedure di attivazione del sistema operativo e il controllo delle licenze, proprio le operazioni che le ultime patch avevano finito per inceppare.

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Le aziende che non utilizzano SLMGR per la gestione delle licenze e che hanno già la chiave client KMS installata nella propria immagine di sistema possono invece stare tranquille. Microsoft lo ha chiarito senza giri di parole: i dispositivi già attivati restano attivati. Secondo l’azienda, chi dispone già della chiave client KMS corretta e della relativa configurazione, e non ha bisogno di eseguire i comandi di Slmgr.vbs coinvolti dal bug, non dovrebbe riscontrare alcun disagio.

Le patch disponibili per client e server

Venerdì sono arrivate le correzioni vere e proprie, distribuite su diverse piattaforme. Sul fronte client la copertura comprende Windows 10 nelle versioni 21H2 e 22H2 oltre a Windows 11 23H2, mentre lato server gli interventi toccano Windows Server 2019, Windows Server 2022 e Windows Server 2025. Ogni sistema ha il suo pacchetto dedicato.

Per Windows Server 2025 l’aggiornamento da cercare è KB5136489, mentre Windows Server 2022 riceve KB5136487. Windows Server 2019 e Windows 10 Enterprise LTSC 2019 condividono invece KB5136490. Chi lavora con Windows 11 23H2 deve installare KB5136483, e per Windows 10 versione 22H2 ESU e Windows 10 Enterprise LTSC 2021 il codice di riferimento è KB5136493.

Anche le modalità di distribuzione cambiano a seconda della piattaforma. Per Windows Server 2025, 2022, 2019 e per Windows 10 le patch straordinarie si scaricano soltanto dal Microsoft Update Catalog, quindi serve un intervento manuale da parte degli amministratori. Per Windows 11 versione 23H2 l’update è facoltativo ed è reperibile sia tramite Windows Update sia dal catalogo. In questo caso basta aprire le Impostazioni, entrare in Windows Update, poi in Opzioni avanzate e infine nella sezione degli aggiornamenti facoltativi da scaricare.

Microsoft ha precisato che si tratta di un aggiornamento cumulativo che include anche i miglioramenti dell’aggiornamento di sicurezza di Windows di novembre 2026. Per le indicazioni complete e le istruzioni d’installazione l’azienda rimanda ai singoli articoli KB associati a ciascun pacchetto.

Non è il primo intoppo dell’anno

I guai legati alle licenze di Windows non sono una novità per il 2026. Già a gennaio Microsoft aveva dovuto sistemare un difetto simile, che provocava errori nella migrazione delle licenze durante gli upgrade perché i dispositivi colpiti non riuscivano a registrarsi presso il server di attivazione di Windows per ottenere la licenza digitale.

E non finisce qui. Appena la settimana scorsa la società aveva ammesso che gli aggiornamenti di Windows pubblicati a partire dal Patch Tuesday di ottobre stanno causando problemi di prestazioni e di stabilità su SQL Server. Nello stesso periodo Microsoft ha riconosciuto anche che gli aggiornamenti di sicurezza di novembre 2026 per Windows 11 non riescono a installarsi sui sistemi su cui è presente l’aggiornamento di anteprima di ottobre 2026.

Fonte: TecnoAndroid