Il catalogo di Apple TV si sta allargando in una direzione che fino a poco tempo fa sembrava quasi impensabile. Accanto alle serie e ai film originali, che restano il cuore del servizio, Apple ha iniziato a inserire anche film classici molto amati dal pubblico, con nuove aggiunte che arrivano mese dopo mese. A novembre sono sbarcati ben 20 titoli e altri sono già in calendario per l’inizio di dicembre.

Per anni la linea della piattaforma è stata piuttosto netta. Niente contenuti su licenza, solo produzioni proprie. Una scelta che ha dato al servizio un’identità precisa ma che ha lasciato fuori tante pellicole che il pubblico cerca e riguarda volentieri. Proprio i grandi classici del cinema rappresentano oggi una delle rare eccezioni a questa regola, e non si tratta certo di un’eccezione marginale.

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I 20 film arrivati a novembre su Apple TV

Da questo autunno gli abbonati trovano ogni mese un nuovo gruppo di film cult pronti da vedere. Quello di novembre è particolarmente ricco e comprende Interstellar, Minority Report, Anchorman, Pulp Fiction, Rachel Getting Married, Talladega Nights, Dead Poets Society, Get Smart, Julie & Julia e Arrival.

L’elenco non finisce qui. Nella selezione di novembre compaiono anche Clueless, Dave, Forrest Gump, Bad Boys, Eat Pray Love, Body of Lies, 12 Monkeys, The Nice Guys, Big e Prisoners. Venti titoli in tutto, un mix che spazia tra epoche e generi diversi e che dà un’idea abbastanza chiara di quanto Apple voglia rendere il proprio servizio più appetibile anche per chi non cerca solo le novità.

Le uscite del 1 dicembre e le prime serie su licenza

Le aggiunte non si fermano. Con un nuovo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Apple ha confermato che altri titoli arriveranno su Apple TV il 1 dicembre. Tra questi c’è Shutter Island, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, insieme a Friends with Benefits con Justin Timberlake e Mila Kunis. In arrivo anche Magnolia del regista Paul Thomas Anderson, la commedia di Mike Myers Austin Powers: International Man of Mystery e The Karate Kid, il classico del 1984.

Va detto che questi cinque film sono con ogni probabilità solo un assaggio. Negli ultimi mesi Apple ha aggiunto da 15 a 20 nuovi film ogni mese, quindi è lecito aspettarsi che la lista di dicembre sia decisamente più lunga di quella annunciata finora.

Il discorso, poi, non riguarda soltanto il cinema. Accanto alle pellicole su licenza, l’azienda ha iniziato ad acquistare anche alcune serie TV, seppur in modo molto selettivo. Uno degli esempi più recenti è Small Prophets, una commedia accolta con grande favore dalla critica e indicata come forse il miglior show approdato su Apple quest’anno.

Per chi volesse provare il servizio, c’è anche una promozione in corso. Per un periodo limitato l’abbonamento ad Apple TV costa EUR 6 al mese, circa 6 euro, con uno sconto superiore al 50% rispetto al prezzo pieno. L’offerta resta valida fino a lunedì 30 novembre.

Fonte: TecnoAndroid