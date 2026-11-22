Chi viaggia spesso e lavora in mobilità con un notebook Windows conosce bene il momento di panico che arriva quando il portatile sparisce da una borsa o resta dimenticato da qualche parte. Per questi casi Microsoft sta provando una soluzione nuova. Si chiama Remote Lock ed è un blocco remoto che permette all’amministratore di mettere in sicurezza un portatile aziendale perso o rubato senza cancellare nemmeno un file. La funzione è in fase di test per i dispositivi Windows gestiti con Microsoft Intune e punta a offrire alle organizzazioni uno strumento più flessibile di quelli già disponibili.

Il funzionamento è piuttosto lineare. Una volta inviato il comando, il sistema chiude tutte le sessioni aperte e mostra una schermata di blocco personalizzabile. Chi si ritrova davanti a quel computer, insomma, non può fare granché. Il PC smette di essere uno strumento di lavoro accessibile e diventa una macchina ferma, in attesa che qualcuno con l’autorità giusta decida cosa farne.

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Un’alternativa più morbida alla cancellazione remota

Tra le opzioni che le aziende hanno già a disposizione c’è la cancellazione remota, un comando che elimina i dati dal computer e chiude la questione in modo definitivo. Efficace, certo, ma senza possibilità di tornare indietro. Remote Lock segue un’altra strada. I file restano sul disco, il dispositivo continua a essere registrato e gestibile dall’organizzazione e BitLocker prosegue nel suo lavoro di protezione dell’unità. Il portatile viene praticamente congelato in uno stato sicuro, ma nulla va perduto.

La differenza si apprezza soprattutto quando la vicenda prende una piega fortunata. Se il notebook viene recuperato, l’utente può riprendere il lavoro esattamente da dove l’aveva interrotto. Serve soltanto che l’amministratore rimuova il blocco tramite Intune e il computer torna operativo, con documenti e impostazioni al loro posto. Niente da ricostruire da zero, nessuna corsa a recuperare quello che era rimasto salvato solo su quella macchina.

Riavvii, assenza di rete e niente sblocco locale

Un aspetto interessante riguarda la tenuta della protezione. Il blocco resta attivo anche dopo un riavvio, quindi spegnere e riaccendere il computer non porta da nessuna parte. Lo stesso discorso vale quando il dispositivo è offline. In quel caso il comando viene applicato non appena il notebook torna a comunicare con Intune, per cui basta che la macchina si ricolleghi perché la serratura digitale scatti. Tenere il PC lontano dalla rete serve a rimandare il blocco, non a evitarlo.

Microsoft ha poi deciso di non prevedere alcuno sblocco locale. A prima vista potrebbe sembrare un limite, eppure la scelta ha perfettamente senso. In questo modo chi trova o sottrae il computer non può aggirare la protezione sfruttando le credenziali dell’utente. Conoscere la password dell’account, quindi, non basta a rientrare nel sistema. L’unica chiave in grado di riaprire tutto resta nelle mani dell’amministratore, che decide se e quando restituire l’accesso.

C’è infine un dettaglio pratico che potrebbe rivelarsi prezioso. Sulla schermata bloccata l’amministratore può mostrare il motivo del blocco insieme a un contatto dell’assistenza, così chiunque si ritrovi tra le mani il portatile sa subito perché non riesce a usarlo e a chi rivolgersi.

Fonte: TecnoAndroid