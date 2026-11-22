Shelly ha presentato Neo Smart Water Valve, una valvola dell’acqua intelligente progettata per essere installata sulla tubatura principale dell’impianto di casa. Il suo compito è semplice da spiegare ma tutt’altro che banale: quando individua una perdita, interrompe il flusso in appena 12 secondi. Il corpo è realizzato in ottone e al suo interno lavora un sistema di misurazione a ultrasuoni che rileva con estrema precisione il passaggio dell’acqua, la pressione e la temperatura. Non si tratta quindi di un semplice rubinetto motorizzato, ma di un dispositivo che osserva costantemente ciò che scorre nelle tubature e reagisce quando qualcosa non torna.

Consumi sotto controllo e risparmio in bolletta

Oltre alla funzione di sicurezza, la valvola smart di Shelly si propone come strumento per tenere d’occhio i consumi idrici giorno dopo giorno. Il monitoraggio avviene in tempo reale e l’app dedicata raccoglie i dati in approfondimenti giornalieri, settimanali e mensili. Avere sotto mano un quadro così dettagliato aiuta a capire dove e quando si consuma di più, ed è proprio su questo che punta l’azienda quando parla di risparmio in bolletta.

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Secondo Shelly, Neo Smart Water Valve rappresenta una soluzione adatta tanto alle abitazioni private quanto agli spazi commerciali. In entrambi i contesti il principio resta lo stesso. Sapere quanta acqua passa, a quale pressione e a quale temperatura permette di intervenire con più consapevolezza, senza aspettare l’arrivo della fattura per scoprire che qualcosa non andava.

Dall’app è possibile impostare avvisi personalizzati e creare scene su misura, così da far reagire la valvola in base alle proprie esigenze. Per chi preferisce un approccio più diretto c’è anche un piccolo tasto fisico integrato sul dispositivo, che consente di effettuare controlli manuali con una semplice pressione. Un dettaglio pratico, utile quando non si ha lo smartphone a portata di mano o quando serve agire al volo.

Connettività, alimentazione e resistenza agli allagamenti

Sul fronte della connessione la valvola di Shelly dialoga con gli altri dispositivi della smart home tramite WiFi a 2,4GHz oppure Bluetooth 5.0. Non serve alcun hub né gateway aggiuntivo, il che semplifica parecchio l’installazione e riduce il numero di apparecchi da gestire in casa.

Un aspetto da tenere presente riguarda l’alimentazione. Neo Smart Water Valve non dispone di batterie integrate, quindi per funzionare deve restare collegata a una fonte di alimentazione esterna. Nella confezione è incluso un cavo adattatore USB pensato proprio per questo scopo, perciò al momento del montaggio conviene valutare la presenza di una presa nelle vicinanze della tubatura principale.

Quanto ai materiali e alla robustezza, il corpo in ottone è affiancato dalla certificazione NSF per l’acqua potabile, un elemento importante per un dispositivo che entra in contatto diretto con l’acqua che arriva ai rubinetti di casa. A questo si aggiunge il grado di impermeabilità IPX7, che consente alla valvola di continuare a funzionare anche in caso di allagamento. Una caratteristica tutt’altro che secondaria, visto che il dispositivo nasce proprio per intervenire nelle situazioni in cui l’acqua finisce dove non dovrebbe.

Fonte: TecnoAndroid