Il progetto norvegese MarNuPS, che coinvolge VARD insieme ad altri partner, vuole capire come si comporterebbero davvero le navi a propulsione nucleare nelle situazioni più impegnative, e per farlo ha scelto di partire da terra. L’idea è riprodurre in un impianto fisso le condizioni che un’imbarcazione affronta durante il lavoro quotidiano, così da osservare la risposta di un sistema alimentato da un reattore prima ancora di pensare a metterlo su uno scafo. Per sostenere questo percorso il Consiglio norvegese della ricerca ha assegnato al progetto un finanziamento iniziale di 20 milioni di corone, pari a circa 1,7 milioni di euro.

Il punto di partenza è uno scenario molto preciso. Una nave di servizio offshore può trovarsi a dover cambiare assetto e potenza nel giro di pochi istanti. Succede per esempio quando si avvicina a una piattaforma e deve restare ferma nella stessa posizione, nonostante tutto quello che le accade intorno. In quei momenti l’apparato propulsivo è chiamato a reagire in fretta e senza esitazioni, ed è proprio questo tipo di manovra che i ricercatori intendono simulare per valutare il comportamento di una propulsione legata a un reattore.

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Stette ospiterà la prima prova nel 2027

Il primo appuntamento concreto è fissato per il 2027 a Stette, una località vicina ad Ålesund. Qui verrà installata una replica a grandezza naturale del sistema che, nelle intenzioni, dovrebbe un giorno trovare posto a bordo. Non si tratta quindi di un modellino in scala ridotta ma di una ricostruzione fedele nelle dimensioni, pensata per restituire dati il più possibile vicini alla realtà.

C’è però un dettaglio importante. In questa fase il calore non arriverà da un reattore vero e proprio ma sarà fornito dall’elettricità. In pratica il gruppo di lavoro potrà verificare come risponde l’impianto senza dover avviare alcuna reazione nucleare, una scelta che permette di concentrarsi sul funzionamento dell’intero sistema lasciando da parte, almeno per ora, la componente più delicata. Il riscaldamento elettrico prende così il posto della fonte nucleare e consente di studiare il comportamento della macchina in condizioni controllate.

Il programma delle verifiche è piuttosto articolato. Sono previste prove durante il funzionamento ordinario, cioè nelle condizioni di lavoro più regolari, ma anche variazioni rapide della richiesta di potenza, quelle che mettono davvero sotto pressione un apparato propulsivo. A questo si aggiunge un aspetto spesso sottovalutato, ovvero il modo in cui l’equipaggio interagisce con i comandi. Capire come le persone gestiscono il sistema nelle diverse situazioni è parte integrante del lavoro, tanto quanto misurare le prestazioni tecniche.

Come funzionerebbe il sistema a bordo

Per quanto riguarda la configurazione allo studio, e va sottolineato che si parla ancora di un’ipotesi di progetto, il calore prodotto dal reattore non muoverebbe direttamente la nave. Servirebbe invece a generare elettricità attraverso una turbina che sfrutta anidride carbonica in condizioni supercritiche. Lo schema prevede quindi un passaggio intermedio: l’energia termica del reattore viene trasformata in energia elettrica, che a sua volta alimenta la propulsione dell’imbarcazione.

Fonte: TecnoAndroid