Lo Sciacallo interpretato da Eddie Redmayne si prepara a rientrare in scena e il primo segnale concreto arriva direttamente da Peacock, che ha diffuso il primo teaser trailer della seconda stagione di The Day of the Jackal. Si tratta di un filmato breve, come vuole la tradizione di questo tipo di anteprime, che però porta con sé un dettaglio atteso da chi segue la serie: un’anticipazione sul periodo di uscita dei nuovi episodi. Il materiale promozionale mostra il protagonista di nuovo in azione e conferma che il progetto sta entrando nella sua fase di lancio vera e propria.

Per il pubblico che aveva lasciato il personaggio al termine del primo ciclo di puntate si tratta del primo vero contatto visivo con il seguito. Fino a questo momento l’attesa si era nutrita soprattutto della notizia stessa del rinnovo, mentre adesso esiste un contenuto ufficiale da guardare e riguardare alla ricerca di indizi. È proprio questa la funzione di un teaser, che non racconta la trama ma accende la curiosità e prepara il terreno ai materiali più lunghi che di solito arrivano in un secondo momento.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Eddie Redmayne di nuovo nei panni dello Sciacallo

Il cuore del video è ovviamente lui, lo Sciacallo. Il volto scelto per rappresentare la nuova stagione è ancora una volta quello di Eddie Redmayne, che riprende il ruolo del protagonista e viene mostrato in piena attività. Nessuna sorpresa sul fronte del casting principale, quindi, ma una conferma che va nella direzione più naturale per una serie costruita in larga parte attorno alla figura del suo personaggio centrale.

Il fatto che la piattaforma abbia scelto di puntare tutto sull’immagine del protagonista in movimento dice molto sul tono con cui intende presentare il ritorno dello show. L’idea è quella di ripartire da ciò che il pubblico già conosce e associa alla serie, ovvero la presenza dello Sciacallo e la sua dimensione operativa. In poche inquadrature il teaser riesce così a ristabilire un legame immediato con gli spettatori, senza bisogno di spiegazioni o lunghi preamboli.

Il periodo di uscita della seconda stagione

L’altro elemento rilevante del filmato riguarda le tempistiche. Il teaser diffuso da Peacock anticipa infatti il periodo di uscita della seconda stagione di The Day of the Jackal, offrendo finalmente un riferimento temporale a chi attendeva notizie sul debutto dei nuovi episodi. Non si tratta ancora della data precisa, ma di una finestra che permette di orientarsi e di capire quanto manchi al ritorno della serie sugli schermi.

Questo genere di comunicazione rappresenta spesso il primo passo di una campagna promozionale più ampia. Una volta fissato l’orizzonte temporale, la distribuzione dei contenuti tende infatti a seguire un percorso graduale fatto di immagini, filmati e annunci successivi. Nel caso del nuovo capitolo dello Sciacallo, il punto di partenza è questo primo teaser ufficiale, che segna l’inizio del conto alla rovescia verso la seconda stagione con Eddie Redmayne nuovamente protagonista.

Fonte: TecnoAndroid