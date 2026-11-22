Nella sterminata galleria di personaggi di Star Wars ce ne sono alcuni che compaiono per pochi secondi e altri capaci di conquistare un pubblico fedelissimo nonostante tutto. Kit Fisto appartiene a entrambe le categorie. A meno di essere appassionati davvero accaniti della saga creata da George Lucas, il suo nome probabilmente non dice granché, eppure questo Jedi è diventato uno dei volti più celebri dell’universo galattico. Il motivo è piuttosto curioso, perché a renderlo così amato è stata soprattutto la sua resa visiva, decisamente approssimativa e per certi versi quasi artigianale.

Se c’è una cosa che il franchise sa fare meglio di qualunque altro è costruire storie enormi attorno a figure che restano sullo schermo giusto il tempo di un respiro. Grazie all’Universo Espanso, quel cavaliere Jedi che impugnava una spada laser sullo sfondo può ritrovarsi con una vita tragica intrecciata alle vicende principali, una serie di romanzi tutta sua, fumetti dedicati e persino il ruolo di coprotagonista in un ottovolante. Del resto la strada l’aveva tracciata proprio Lucas, che di comparse trasformate in miti se ne intendeva parecchio.

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Un Jedi nato quasi per caso in L’attacco dei cloni

Kit Fisto ha debuttato nel 2002 in Star Wars: Episodio II L’attacco dei cloni, film diretto da George Lucas e uscito il 17 maggio di quell’anno con Ewan McGregor, Natalie Portman e Hayden Christensen nel cast. La sua popolarità mondiale si deve in gran parte all’assurdità del design e a quei tentacoli sulla testa integrati in modo piuttosto maldestro. Dato che il personaggio restava inquadrato pochissimo, la produzione decise di non ricorrere alla CGI e il risultato finale oscilla tra il comico e l’imbarazzante. Proprio per questo i fan se ne sono innamorati senza riserve, e da quella breve inquadratura del secondo episodio si è finito per tirare fuori oro.

In origine a dargli corpo furono Zachariah Jensen e Daniel Zizmor, mentre in La vendetta dei Sith il ruolo passò nelle mani di Ben Cooke. Lo sviluppo iniziale era talmente scarno che il personaggio, prima di diventare un Jedi, era stato immaginato come un guerriero Sith armato di una spada laser curva. Dopo vari ripensamenti e qualche discussione fu lo stesso George Lucas a chiedere di rimodellare il concetto per trasformarlo in un membro dell’Ordine. Il viso venne così addolcito e la pelle assunse una tonalità verde, tratti che oggi sono diventati il suo inconfondibile marchio di fabbrica.

Da The Clone Wars a leggenda della galassia

Il successo fu tale che, oltre a comparire in fumetti e romanzi, il guerriero dai tentacoli ottenne uno spazio di rilievo nella serie animata The Clone Wars. Qui a prestargli la voce fu Phil LaMarr, convinto che un tipo del genere dovesse per forza parlare con un accento giamaicano. Per la precisione un accento simile a quello di Fido Dido, la storica mascotte di 7Up. Una scelta bizzarra, certo, ma perfettamente in linea con la natura di un personaggio nato dagli scarti di produzione e cresciuto grazie all’affetto del pubblico. Ed è così, a quanto pare, che nascono le leggende nella galassia lontana lontana di Star Wars, con sei tentacoli incollati alla meno peggio e un doppiatore che imita Fido Dido.

Fonte: TecnoAndroid