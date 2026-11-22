Una nuova ricerca accosta il vaccino antinfluenzale ad alto dosaggio a un numero più basso di diagnosi di Alzheimer, con una riduzione del rischio che secondo i dati arriverebbe al 55% rispetto alla formulazione standard. Il risultato attira l’attenzione, ma va letto con la giusta cautela. Gli stessi autori non sostengono che l’iniezione protegga il cervello. Il lavoro mostra soltanto un’associazione statistica, e un’associazione non equivale a un rapporto di causa ed effetto. Sono due concetti diversi, e la differenza conta parecchio quando si parla di salute.

Lo studio porta la firma della University of Texas Health Science Center at Houston ed è stato pubblicato su Neurology, una rivista scientifica di riferimento per chi si occupa di malattie del sistema nervoso. I ricercatori hanno lavorato su una base di dati molto ampia, quella di quasi 165.000 adulti che avevano compiuto almeno 65 anni. La scelta della fascia d’età non sorprende, visto che riguarda le persone più esposte sia alle complicazioni dell’influenza sia alle forme di declino cognitivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa dice davvero lo studio sul vaccino e l’Alzheimer

Il cuore dell’analisi è un confronto tra due gruppi. Da una parte chi aveva ricevuto il vaccino ad alto dosaggio, dall’altra chi si era sottoposto alla versione tradizionale del preparato. Mettendo a paragone le due popolazioni, gli studiosi hanno notato che tra i primi le diagnosi di demenza di tipo Alzheimer risultavano meno frequenti. È questo il dato che ha fatto il giro delle notizie e che ha alimentato titoli piuttosto ottimisti.

Il punto però è un altro. Una ricerca di questo tipo osserva quello che succede in una popolazione reale senza poter controllare ogni variabile in gioco. Le persone che ricevono una formulazione piuttosto che l’altra possono differire per tanti aspetti, dallo stato di salute generale alle abitudini quotidiane, fino all’accesso alle cure. Qualcuno di questi fattori potrebbe spiegare in parte o del tutto la differenza nel rischio di Alzheimer, senza che il vaccino abbia alcun ruolo diretto. Per questo il legame emerso va considerato una correlazione e nulla di più.

Perché una correlazione non basta

Nella ricerca medica la distinzione tra correlazione e causalità è uno dei principi più importanti, e anche uno dei più facili da dimenticare quando un risultato sembra promettente. Due fenomeni possono procedere insieme per ragioni che non hanno niente a che vedere l’uno con l’altro. Nel caso del vaccino antinfluenzale il dato raccolto su un campione così vasto è sicuramente interessante, eppure da solo non permette di affermare che l’alto dosaggio prevenga la malattia neurodegenerativa.

Questo non toglie valore al lavoro dei ricercatori texani. Un’osservazione su quasi 165.000 persone over 65 rappresenta un punto di partenza solido per indagini più mirate, capaci magari di verificare se dietro la differenza tra i due gruppi si nasconda un effetto reale. Fino a quel momento il messaggio che arriva dalle pagine di Neurology rimane quello di un’associazione tra la versione potenziata del vaccino e un numero inferiore di diagnosi di Alzheimer rispetto alla formulazione standard, senza alcuna prova che sia la vaccinazione a determinare il calo.

Fonte: TecnoAndroid