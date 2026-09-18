WhatsApp su iPhone: le chat passano al Liquid Glass

Chi usa WhatsApp su iPhone se ne accorgerà presto aprendo una conversazione qualsiasi, perché il restyling in stile Liquid Glass è arrivato anche dentro le chat, non più soltanto nelle schermate principali dell’app. La barra in basso si stacca dal fondo e diventa flottante, le bolle dei messaggi cambiano forma, i menù si fanno più trasparenti. Un lavoro partito mesi fa e ora finalmente in distribuzione allargata.

Il primo capitolo di questa storia risale al mese di maggio, quando il team di sviluppo, dopo una fase di prova piuttosto lunga e riservata a una cerchia ristretta di utenti (beta tester compresi, ma non solo), aveva acceso il rollout su larga scala del nuovo linguaggio visivo per la versione iOS. Da lì in poi il cantiere non si è mai davvero fermato, con l’obiettivo dichiarato di estendere lo stesso trattamento estetico a porzioni sempre più ampie dell’applicazione.

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Cosa cambia davvero nell’interfaccia delle chat

La modifica più immediata riguarda la barra degli strumenti in basso, quella che raccoglie il menù degli allegati, la casella di testo, il pulsante della fotocamera e quello del microfono. Prima era incastonata in una fascia con sfondo pieno, ancorata al bordo inferiore dello schermo. Adesso galleggia, staccata dal resto, con l’effetto vetro che lascia intravedere quello che scorre sotto. Poi ci sono le bolle dei messaggi, e qui il ritocco è più sottile ma si nota. Contenuti multimediali e link condivisi perdono la cornice che li racchiudeva, così da sembrare più integrati nel flusso della conversazione invece che incollati sopra. Il raggio di curvatura degli angoli si allarga, mentre le bolle dei semplici messaggi di testo diventano un po’ più tondeggianti, quasi paffute. Anche altri elementi seguono la stessa direzione. Il carosello delle reazioni e il menù contestuale, quello che compare tenendo premuto su un messaggio, hanno guadagnato un livello di trasparenza nettamente superiore rispetto a prima. Nulla di rivoluzionario nella sostanza, ma l’insieme restituisce una sensazione diversa, più leggera, coerente con la direzione presa da Apple per il sistema operativo.

Chi la vede già e chi dovrà aspettare

Al momento la nuova interfaccia grafica sta raggiungendo una parte degli utenti che utilizzano almeno la versione 26.35.72 di WhatsApp Beta per iOS. Non tutti insieme, come sempre accade con questo tipo di distribuzioni graduali, quindi è normale che due persone con lo stesso numero di build vedano schermate differenti.

Nelle settimane successive il rilascio dovrebbe allargarsi progressivamente anche a chi utilizza la versione stabile dell’app sul proprio iPhone. E in prospettiva il Liquid Glass Design è destinato a conquistare ulteriori aree dell’applicazione, perché il percorso di rinnovamento non si esaurisce certo con le chat.

Come tenere aggiornata l’app

Per non rischiare di restare indietro rispetto alle novità che il team di sviluppo continua a introdurre, il consiglio è sempre lo stesso, cioè controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti attraverso l’App Store di Apple. Bastano pochi secondi e si evita di ritrovarsi con una versione vecchia di mesi.

Per quanto riguarda il programma beta, la situazione è meno rosea. Gli slot disponibili tramite TestFlight per WhatsApp su iOS risultano attualmente esauriti, nonostante qualche giorno prima ci fosse ancora qualche posto libero. Chi era già dentro potrà quindi aggiornare e mettere le mani sul nuovo look delle conversazioni, gli altri dovranno pazientare e attendere che il tutto arrivi sul canale stabile. Nel frattempo il lavoro dietro le quinte prosegue su altri fronti, come le chat con restrizioni, pensate per mantenere determinate conversazioni confinate soltanto sullo smartphone principale.