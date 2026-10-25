Windows 11, Microsoft usa l’IA per un’interfaccia più coerente

Windows 11 continua a portarsi dietro una delle critiche più insistenti da parte degli utenti, cioè la scarsa coerenza dell’interfaccia, e Microsoft ha deciso di affrontare il problema anche con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’azienda di Redmond si appoggia sempre di più a questi strumenti per sostenere il lavoro quotidiano di designer e sviluppatori, e tra le varie iniziative in corso ce n’è una che punta proprio a rendere più omogeneo l’aspetto del sistema operativo. Il fatto curioso è che a confermarlo non è stato un comunicato ufficiale ma una conversazione nata quasi per caso sui social.

La risposta di Diego Baca su Twitter

A parlarne nelle scorse ore è stato Diego Baca, vicepresidente del design di prodotto di Microsoft, che su Twitter ha ammesso senza troppi giri di parole come le aspettative della community siano ancora in buona parte insoddisfatte. Non capita spesso di sentire un dirigente di questo livello riconoscere apertamente che qualcosa non funziona come dovrebbe, e il tono della risposta è stato piuttosto diretto. Il tema dell’uniformità grafica, del resto, accompagna Windows 11 da tempo ed è uno dei punti su cui gli utenti tornano con maggiore frequenza quando segnalano cosa vorrebbero vedere migliorato.

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L’occasione è arrivata grazie alla domanda di un appassionato che si potrebbe definire piuttosto lungimirante. La richiesta era più o meno questa: quanto sarebbe realistico inserire un’intera squadra di agenti IA nel flusso di lavoro degli sviluppatori Microsoft, affidando loro il compito di scovare e correggere i difetti di Windows? E non soltanto quelli legati all’interfaccia ma in senso più ampio, su tutto il sistema. Un’idea ambiziosa, che immagina un lavoro di manutenzione portato avanti in modo quasi automatico da software capaci di agire da soli.

Il nodo dell’esperienza d’uso uniforme

Baca non ha liquidato la questione ma ha spiegato che l’intelligenza artificiale è già impiegata per dare una mano ai designer nel loro lavoro. Quindi non si tratta di uno scenario lontano, almeno per quanto riguarda il supporto alle attività creative e progettuali. Il cuore della sua risposta però stava altrove. Più che sulle potenzialità degli strumenti automatici, il vicepresidente ha insistito sulla necessità di rendere l’esperienza d’uso di Windows 11 più uniforme, che poi è esattamente ciò che una larga fetta di utenti chiede da tempo.

Il problema della mancanza di coerenza non è un dettaglio da poco per chi usa il computer tutti i giorni. Quando finestre, menu e pannelli seguono logiche visive diverse la sensazione è quella di un sistema costruito a strati, dove elementi più moderni convivono con altri rimasti indietro. È proprio questa frammentazione che la community segnala con insistenza e che Microsoft, a giudicare dalle parole del suo dirigente, considera una priorità su cui lavorare.

Dalla conversazione emerge quindi un quadro abbastanza chiaro. L’IA fa già parte degli strumenti a disposizione dei team che progettano Windows 11 e viene sfruttata per diverse iniziative, compresa quella dedicata all’interfaccia. L’ipotesi di una squadra di agenti autonomi incaricati di risolvere ogni difetto del sistema resta per ora una proposta avanzata da un fan. La posizione espressa da Baca si concentra invece sull’obiettivo concreto di offrire agli utenti un sistema operativo dall’aspetto e dal comportamento più omogenei, riconoscendo che su questo fronte la strada da fare è ancora lunga e che le richieste della community non hanno ancora trovato una risposta pienamente soddisfacente.

Fonte: TecnoAndroid