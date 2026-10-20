Xbox, Microsoft invita gli utenti inattivi a vendere la console

Microsoft ha iniziato a recapitare ad alcuni possessori di Xbox un messaggio decisamente insolito: l’invito a vendere la console oppure a darla in permuta. Le comunicazioni non arrivano a tutti. Sono indirizzate in particolare agli utenti inattivi, cioè a chi non accende la propria macchina ormai da un bel po’ di tempo, e l’operazione suggerita passa attraverso Best Buy. Detta così sembra quasi un paradosso, ed è proprio questa la sensazione che si è diffusa tra molti appassionati.

Il punto è abbastanza semplice da cogliere. Un’azienda che produce console di solito punta a tenere i giocatori il più possibile legati al proprio ecosistema, non a suggerire loro di separarsi dall’hardware che hanno in salotto. Eppure stavolta il messaggio va apparentemente nella direzione opposta. Chi ha lasciato la propria Xbox a prendere polvere riceve una proposta concreta per liberarsene, con la possibilità di venderla o di scambiarla tramite la catena indicata.

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Una scelta che lascia perplessi i fan Xbox

Non stupisce allora che la notizia abbia generato una certa perplessità tra i fan. Vedere il marchio stesso spingere i propri clienti verso la vendita della console non è qualcosa che capita tutti i giorni, e la reazione della community si è concentrata proprio su questo aspetto. Il fatto che i destinatari siano gli utenti inattivi aggiunge un ulteriore livello di stranezza, perché si tratta di persone che magari un giorno avrebbero potuto tornare a giocare.

Va detto che il verbo da usare è “sembra”. Microsoft sta apparentemente invitando questi utenti a disfarsi della propria macchina, e il tono dell’iniziativa è proprio quello di una proposta rivolta a chi non usa più il dispositivo. Non si parla di un’operazione rivolta all’intera base di giocatori, ma di comunicazioni mirate a una fascia ben precisa di possessori. Quelli che, per un motivo o per l’altro, hanno smesso di accendere la console da diverso tempo.

Vendita o permuta tramite Best Buy

Le strade proposte sono due. Da una parte c’è la vendita vera e propria, dall’altra la permuta, ovvero la possibilità di cedere la propria Xbox in cambio di un valore da usare altrove. In entrambi i casi il riferimento è Best Buy, che fa da tramite per l’operazione. Chi riceve il messaggio, insomma, si trova davanti a un percorso già tracciato per dare una nuova destinazione a una macchina rimasta ferma.

Ed è proprio l’insieme di questi elementi a rendere la vicenda curiosa. Da un lato un colosso come Microsoft, che ha costruito sul marchio Xbox una parte importante della propria presenza nel mondo dei videogiochi. Dall’altro un invito, recapitato direttamente ai possessori meno attivi, a mettere in vendita o a permutare l’hardware. Due cose che a prima vista faticano a stare insieme e che hanno spinto parecchi appassionati a chiedersi il senso dell’iniziativa.

Per ora il quadro resta questo. Le comunicazioni sono arrivate ad alcuni utenti Xbox inattivi da tempo, con la proposta di vendere la console o darla in permuta attraverso Best Buy, e la mossa ha lasciato perplessa una parte della community di giocatori.

Fonte: TecnoAndroid