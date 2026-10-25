IT: Welcome to Derry 2, HBO punterebbe sul gangster horror

La seconda stagione di IT: Welcome to Derry comincia a prendere forma, e le prime anticipazioni indicano una strada piuttosto curiosa. HBO starebbe lavorando a un ritorno che guarda con decisione al gangster horror, un incrocio di generi che promette di dare un volto diverso alla serie nata dal romanzo di Stephen King. Per chi ha seguito con passione il primo ciclo di episodi si tratta di una notizia che pesa, perché lascia intuire un cambio di atmosfera senza rinunciare alle radici della saga.

Il tempismo, poi, non è affatto casuale. Il pubblico appassionato dell’universo creato dallo scrittore del Maine ha appena salutato il finale di Carrie, la serie firmata da Mike Flanagan per Prime Video. Non c’è stato nemmeno il tempo di metabolizzare quella conclusione che già si torna a guardare verso Derry, la cittadina che fa da sfondo alle vicende legate a IT e che dà il titolo allo spinoff targato HBO Max.

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Un ritorno che mescola paura e criminalità

L’idea di un racconto che si avvicini al gangster movie pur restando dentro i confini dell’orrore è il dettaglio che colpisce di più. Due generi che, almeno sulla carta, viaggiano su binari diversi. Da una parte c’è la tensione soprannaturale tipica delle storie di King, dall’altra il mondo fatto di regole non scritte, lealtà e violenza che di solito accompagna i racconti criminali. Metterli insieme è una scommessa, e il fatto che la produzione stia andando proprio in questa direzione racconta molto della volontà di non ripetere semplicemente la formula già vista.

Per ora le informazioni a disposizione sono poche e ruotano attorno a questa impostazione generale. Non emergono altri elementi sulla trama o sul cast, e conviene quindi prendere queste prime indicazioni per quello che sono, cioè un assaggio del tono che avrà il nuovo capitolo. Quel che è chiaro è che la serie non intende restare ferma e punta a esplorare territori narrativi differenti rispetto al debutto.

L’universo di Stephen King continua ad allargarsi

Il successo della prima stagione ha trasformato Welcome to Derry in uno dei titoli più attesi del panorama televisivo legato all’horror. La serie si è guadagnata parecchi consensi proprio grazie alla capacità di ampliare il mondo di IT, raccontando una Derry che va oltre ciò che il pubblico conosceva già. Ed è da questa base solida che parte il lavoro sulla nuova annata, con l’obiettivo dichiarato di sorprendere ancora.

Nel frattempo l’immaginario di Stephen King si conferma una miniera inesauribile per le piattaforme. Da un lato Prime Video con la Carrie di Flanagan appena conclusa, dall’altro HBO Max che rilancia con il suo spinoff dedicato alla saga del clown più temuto della letteratura. Due approcci diversi allo stesso autore, che dimostrano quanto le sue storie si prestino a essere reinterpretate in chiavi sempre nuove.

La seconda stagione di IT: Welcome to Derry si presenta così con un’identità ben precisa già nelle prime battute, quella di un racconto che intreccia l’orrore con le dinamiche tipiche del cinema di gangster, mentre HBO prosegue il lavoro su quello che resta uno dei suoi progetti di punta legati all’universo di Stephen King.

Fonte: TecnoAndroid