Windows 11, l’aggiornamento KB5121003 manda in crash due giochi

L’aggiornamento KB5121003 per Windows 11 nelle versioni 25H2 e 24H2 sta creando qualche grattacapo a chi gioca sul PC, perché insieme ai miglioramenti promessi per Esplora file e per altri componenti del sistema si porta dietro un bug che manda in crash almeno due titoli molto giocati. Nulla di tutto questo compare nelle note ufficiali, dove Microsoft non segnala alcun problema noto, ma le segnalazioni degli utenti raccontano un’altra storia.

Sulla carta il pacchetto è interessante. Oltre alle rifiniture su Esplora file, Microsoft ha attivato il cosiddetto Low latency Profile, una funzione pensata per rendere più rapido l’avvio delle applicazioni. Peccato che l’update sia obbligatorio, quindi Windows Update lo scarica e lo installa da solo, senza chiedere il permesso. E chi ha installato ARC Raiders o The Finals se ne è accorto in fretta.

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Embark Studios, che sviluppa entrambi i giochi, ha confermato che i crash si presentano dopo l’installazione dell’aggiornamento. I sintomi sono di quelli che non lasciano dubbi: riavvii continui e il classico BSOD, la temuta schermata blu. In passato, quando succedeva qualcosa di simile, il colpevole si trovava quasi sempre tra i driver video di AMD e NVIDIA. Questa volta no. La responsabilità è di Microsoft, e c’è anche un nome preciso su cui puntare il dito.

Secondo Embark Studios, infatti, KB5121003 ha modificato il file inpoutx64.sys, un driver che lavora a livello kernel e serve a comunicare direttamente con l’hardware della macchina. Non è un componente di sistema che tutti hanno per forza, dato che viene installato spesso da tool di terze parti, il che spiega perché il problema colpisca alcuni utenti e altri no.

Come rimediare in attesa della patch

La strada più drastica è disinstallare l’aggiornamento, ma va detto chiaramente che in questo modo saltano anche le patch di sicurezza incluse nel pacchetto, quindi non è una scelta indolore. Chi preferisce un intervento più chirurgico, mentre Embark Studios lavora al fix, può fermare e cancellare il servizio inpoutx64, eliminare il file inpoutx64.sys e rimuovere la relativa chiave nel registro di sistema. Sono operazioni che richiedono un minimo di dimestichezza, quindi meglio procedere con calma e seguendo le istruzioni passo per passo.

Da Microsoft, per ora, nessuna conferma ufficiale sul bug. Il che, per chi si ritrova con il PC che si riavvia a ripetizione, è forse la parte più fastidiosa della vicenda.

Non solo giochi, altri problemi segnalati

Le lamentele non si fermano ad ARC Raiders e The Finals. Diversi utenti hanno riferito anomalie sulla grafica, sull’HDR, sul refresh rate dei monitor e anche su Windows Hello, con l’impossibilità di accedere al sistema tramite PIN. Un insieme di sintomi piuttosto vario, che rende difficile individuare un unico punto di rottura.

Quando la situazione diventa insostenibile e il computer risulta praticamente inutilizzabile, l’unica strada che rimane è la rimozione dell’aggiornamento, aspettando che Microsoft distribuisca una correzione definitiva. Le tempistiche più probabili portano all’aggiornamento di settembre, il che significa qualche settimana di convivenza con il problema per chi non vuole rinunciare alle patch di sicurezza.

Vale la pena ricordare che la natura obbligatoria di questi rilasci lascia poco margine di manovra. Chi vuole prendersi un po’ di tempo prima di installare può intervenire sulle impostazioni di Windows Update per mettere in pausa gli aggiornamenti, ma si tratta comunque di un rinvio temporaneo. Il pacchetto arriverà, prima o poi, e con esso il rischio di incappare nel problema descritto da Embark Studios.

Al momento la palla resta nel campo dello sviluppatore per quanto riguarda la correzione sul lato giochi e in quello di Microsoft per il driver modificato. Nessuna comunicazione pubblica da Redmond ha ancora riconosciuto il difetto.