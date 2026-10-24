Windows 11 fino al 20% più reattivo, anche sui PC con 8 GB di RAM

Microsoft sostiene che Windows 11 sia diventato fino al 20% più reattivo, grazie a una serie di interventi mirati su alcune delle funzioni che si aprono decine di volte al giorno quasi senza accorgersene. La parte più interessante della notizia riguarda però chi lavora con un computer da 8 GB di RAM, una dotazione che molti considerano ormai risicata ma che resta parecchio diffusa, soprattutto tra i portatili meno costosi.

Per capire perché la cosa abbia un certo peso bisogna fare un passo indietro. La velocità di un PC non dipende soltanto dal processore o dalla quantità di memoria installata. Conta moltissimo anche il modo in cui il sistema operativo riesce a sfruttare le risorse disponibili, ed è proprio qui che si giocano differenze spesso più evidenti di quanto si pensi. Su un computer economico o con qualche anno di servizio alle spalle bastano pochi programmi aperti contemporaneamente per veder comparire i primi rallentamenti, con quelle piccole attese che singolarmente sembrano trascurabili ma che nell’arco di una giornata finiscono per pesare.

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Gli strumenti di tutti i giorni al centro delle ottimizzazioni

Il lavoro di Microsoft si è concentrato su componenti che praticamente chiunque utilizza in modo costante. L’elenco comprende il menu Start, Esplora file, la ricerca integrata, lo Strumento di cattura e Microsoft Edge. Non si tratta quindi di funzioni di nicchia pensate per pochi utenti esperti, ma degli elementi che accompagnano l’uso quotidiano della piattaforma, dal momento dell’accensione fino all’ultima finestra chiusa la sera.

La scelta ha una sua logica piuttosto evidente. Quando si parla di reattività, infatti, la sensazione di fluidità passa soprattutto da qui: dal menu che si apre senza esitazioni, dalla cartella che mostra subito il suo contenuto, dalla ricerca che restituisce i risultati senza farsi aspettare. Intervenire su questi punti significa toccare con mano l’esperienza di chi usa Windows 11 ogni giorno, più di quanto farebbe qualsiasi miglioria nascosta nelle impostazioni avanzate.

Va detto anche che il miglioramento non arriva da un singolo aggiornamento miracoloso. Il risultato, stando a quanto comunicato dall’azienda di Redmond, è il frutto di una serie di ottimizzazioni introdotte progressivamente nel corso degli ultimi mesi, un lavoro graduale che solo adesso mostra il suo effetto complessivo.

Perché la gestione della memoria fa la differenza con 8 GB di RAM

Tra i vari interventi, quello che ha ricevuto un’attenzione particolare riguarda la gestione della memoria. Ed è proprio questo l’aspetto che rende la novità rilevante per chi possiede una macchina meno potente. Con una quantità di RAM limitata, ogni applicazione aperta si contende uno spazio ristretto e il sistema deve fare i salti mortali per mantenere tutto in movimento senza intoppi. Un uso più efficiente della memoria permette di respirare un po’ di più anche quando le risorse non abbondano.

La configurazione con 8 GB di RAM, del resto, è ancora molto comune. La si trova con grande frequenza nei portatili di fascia economica, quelli acquistati da studenti, famiglie o professionisti che cercano uno strumento affidabile senza spendere troppo. Proprio su questi dispositivi le ottimizzazioni promesse da Microsoft possono tradursi in un beneficio concreto, molto più percepibile rispetto a un computer di fascia alta che dispone già di risorse in abbondanza.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, l’incremento di reattività arriva fino al 20% e interessa proprio il menu Start, Esplora file, la ricerca integrata, lo Strumento di cattura e Microsoft Edge, con un’attenzione specifica ai computer equipaggiati con 8 GB di RAM.

Fonte: TecnoAndroid