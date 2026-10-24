DAZN Family scende a 49,99 euro al mese: 144 euro di risparmio

Chi segue il calcio e lo sport in streaming ha un motivo in più per guardare con attenzione al listino di DAZN, che ha deciso di abbassare il prezzo del Piano Annuale Family. Con il pagamento dilazionato la tariffa scende da 61,99 euro a 49,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Parliamo di 12 euro in meno su ogni singola rata, che alla fine dell’anno diventano un risparmio complessivo di 144 euro. Non è una cifra da poco, anche perché si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per la formula che permette la visione in contemporanea su più reti.

Come funziona il piano Family di DAZN

Dentro l’offerta di DAZN il Family rappresenta l’opzione di fascia alta, quella pensata per chi ha bisogno di accedere ai contenuti da luoghi diversi senza fare i conti con i limiti del piano Standard. Il punto forte sta tutto qui, nella possibilità di usare due dispositivi nello stesso momento collegati a due indirizzi IP differenti. In parole semplici, due connessioni internet separate che possono trasmettere in parallelo senza blocchi.

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Sul fronte tecnico il profilo prevede 2 schermi attivi in contemporanea su altrettante reti distinte e fino a 6 dispositivi registrabili sullo stesso account. La modalità è quella dell’abbonamento annuale con pagamento suddiviso in 12 rate mensili. Chi sottoscrive questa formula si impegna quindi per un anno intero, con il vantaggio però di avere un importo bloccato per tutta la durata del contratto, senza sorprese lungo la strada.

Poi c’è il catalogo, che resta il vero motivo per cui molti scelgono il servizio. Al centro di tutto c’è la Serie A Enilive, trasmessa con tutte le 10 partite di ogni giornata, 7 in esclusiva e 3 in coesclusiva. Accanto al massimo campionato italiano trovano posto la Serie BKT, la LaLiga spagnola e la Liga Portugal Betclic, per chi ama seguire anche il calcio estero e quello di categoria.

Lo sguardo però non si ferma al pallone. L’abbonamento comprende la pallavolo con la SuperLega e la Serie A1 femminile, il basket FIBA, il football americano della NFL, gli incontri di boxe e gli eventi UFC. A completare il quadro arrivano i canali Eurosport, con la programmazione completa di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Dentro ci sono anche i tornei di tennis del Grande Slam e le corse di ciclismo, due appuntamenti fissi per una buona fetta di appassionati.

Quanto si spende davvero e a chi è rivolta la promozione

Messo nero su bianco, il nuovo costo mensile del Piano Annuale Family passa a 49,99 euro anziché 61,99 euro. Il conto diventa ancora più interessante se si divide la spesa tra i due utilizzi contemporanei consentiti su reti diverse. In questo caso il costo figurativo per ciascun utente si aggira intorno ai 25 euro al mese, una cifra che rende la formula decisamente più accessibile rispetto al passato.

La promozione è attiva sul portale ufficiale di DAZN e non riguarda soltanto chi si avvicina per la prima volta alla piattaforma. Lo sconto è infatti destinato sia ai nuovi clienti sia a chi decide di effettuare l’upgrade partendo da un piano inferiore, così da passare alla formula Family con la visione condivisa su due reti distinte al prezzo di 49,99 euro al mese per i primi 12 mesi.

Fonte: TecnoAndroid