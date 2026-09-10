Windows 11, 611 patch a settembre: il merito è dell’IA

Le patch per Windows 11 distribuite da Microsoft nella serata dell’8 settembre 2026 hanno numeri che raccontano un cambio di passo evidente: 611 correzioni solo per le versioni 25H2 e 24H2, dentro un pacchetto complessivo che sfiora il migliaio. Il totale delle patch rilasciate per tutti i software dell’azienda è infatti 974, più del doppio rispetto al mese di agosto. Restringendo lo sguardo a Windows, comprese le edizioni Server, si arriva a 723 correzioni. Numeri che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati fuori scala e che hanno una spiegazione precisa, legata all’uso di strumenti di intelligenza artificiale nella caccia ai problemi di sicurezza.

I modelli oggi sul mercato, tra cui GPT-5.6 Sol di OpenAI e Mythos 5.1 di Anthropic, hanno capacità in ambito cyber che superano quelle umane. È il motivo per cui non vengono messi a disposizione di chiunque: nelle mani sbagliate diventano strumenti offensivi. Girata dalla parte giusta, però, la stessa potenza accelera enormemente l’individuazione delle vulnerabilità software e la scrittura del codice correttivo. Da giugno Microsoft sfrutta la propria infrastruttura MDASH per passare al setaccio il codice di Windows 11 con oltre 100 agenti AI specializzati.

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Il salto nei numeri, mese dopo mese

Per capire quanto abbia pesato questo approccio basta mettere in fila i dati, che includono anche le vecchie patch aggiornate. Nell’intero 2025 le correzioni rilasciate sono state 1.139. Nel 2026 il ritmo è partito su livelli simili, poi è cambiato tutto: 124 a gennaio, 61 a febbraio, 97 a marzo, 173 ad aprile, 161 a maggio e 220 a giugno. A luglio l’impennata, con 663 patch, seguita da 457 ad agosto. Il Patch Tuesday di settembre ha superato ogni record precedente arrivando a 974. Sommando i primi nove mesi dell’anno si ottengono 2.930 correzioni, oltre il doppio di quanto distribuito in tutto il 2025.

Il confronto più immediato riguarda proprio il sistema operativo. Le patch dedicate a tutte le versioni di Windows sono passate da 240 ad agosto alle 723 di settembre. Di queste, 611 riguardano Windows 11 25H2/24H2, ovvero le due edizioni oggi più diffuse tra gli utenti. Un volume che spiega bene perché l’aggiornamento di questo mese abbia richiesto tempi di installazione più lunghi del solito su diverse configurazioni.

Cosa cambia con l’aggiornamento KB5124008

Insieme alle correzioni di sicurezza è arrivato KB5124008, che porta con sé alcune novità tutt’altro che marginali sul fronte dell’interfaccia. Torna la possibilità di spostare la barra delle applicazioni, funzione richiesta a gran voce da anni da chi era abituato alle versioni precedenti del sistema. Diventa inoltre possibile ridimensionare il menu Start, adattandolo alle proprie abitudini invece di accettare il formato imposto. C’è anche un intervento sulle prestazioni: l’avvio di Esplora file risulta più rapido, altro punto su cui le lamentele non erano mai mancate.

Sul fronte dei difetti, Microsoft ha chiuso tre bug introdotti dagli aggiornamenti precedenti. Il primo riguardava la personalizzazione del puntatore del mouse, il secondo le impostazioni dello sfondo del desktop, il terzo il mancato avvio di Teams e Outlook sui dispositivi con processori Arm, un problema particolarmente fastidioso per chi lavora su macchine di questo tipo. Resta invece aperta la questione del bug che segnala erroneamente la disattivazione di Microsoft Defender Antivirus, mostrando un avviso che non corrisponde allo stato reale della protezione.

La combinazione tra scansione automatizzata del codice e rilascio mensile massivo sta ridisegnando il modo in cui Windows viene mantenuto in sicurezza. Gli agenti AI lavorano su una superficie di codice enorme e producono segnalazioni a una velocità che nessun team umano potrebbe replicare, con il risultato di far emergere falle che in passato avrebbero potuto restare nascoste per mesi o per anni.