Windows 11 23H2: finito il supporto per Enterprise ed Education

Microsoft ha chiuso definitivamente il capitolo Windows 11 23H2 e ha interrotto il supporto anche per le edizioni Enterprise ed Education, cioè le ultime che ancora ricevevano attenzioni da parte di Redmond. Nessuna sorpresa, va detto, perché tutto è avvenuto esattamente secondo il calendario stabilito da tempo. Chi utilizza ancora questa versione del sistema operativo in ambito aziendale o scolastico si ritrova quindi senza più correzioni ufficiali in arrivo.

L’ultimo pacchetto di sicurezza pensato per queste varianti porta la sigla KB5131087 ed è stato distribuito appena ieri sera. Da questo momento in poi le macchine ferme a Windows 11 23H2 non vedranno arrivare nuove patch, nemmeno nelle edizioni professionali. Per le versioni Home e Pro la storia si era già chiusa nel corso dello scorso anno, e anche in quel caso senza alcuna deviazione dai piani annunciati.

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Due anni per i consumatori e tre per le aziende

La logica dietro queste scadenze è piuttosto lineare. Il colosso di Redmond garantisce il supporto per due anni dal momento del rilascio alle edizioni destinate al mercato consumer, mentre per quelle rivolte al mondo enterprise la finestra si allunga fino a tre anni. Ecco spiegato perché Home e Pro abbiano salutato Windows 11 23H2 con un certo anticipo rispetto alle varianti pensate per uffici e istituti scolastici, che hanno potuto contare su un anno in più di assistenza.

Esistono poi alcune eccezioni che seguono regole tutte loro. Le più rilevanti riguardano il canale LTSC, ovvero Long Term Servicing Channel, e le edizioni IoT. La prima viene supportata per 5 anni, la seconda addirittura per 10. Si tratta di soluzioni che godono di una copertura decisamente più lunga rispetto alle versioni tradizionali del sistema operativo, proprio perché rispondono a esigenze diverse da quelle del normale utente domestico o dell’impiegato davanti alla scrivania.

Perché restare indietro diventa un rischio

Quando una release di Windows esce dal ciclo di assistenza smette di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza. Il computer continua a funzionare come prima, almeno in apparenza, ma diventa più rischioso da utilizzare. Il pericolo cresce in modo particolare se il sistema resta collegato a internet, perché eventuali falle scoperte da quel momento in avanti non verranno più tappate da Microsoft.

La via d’uscita, almeno sulla carta, è semplicissima e consiste nel passare a una versione più recente di Windows 11. L’azienda americana ne pubblica una ogni anno, solitamente tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. In teoria quindi il problema della scadenza del supporto non dovrebbe nemmeno presentarsi, se tutti i PC venissero tenuti costantemente al passo con le ultime release disponibili.

Nella realtà le cose vanno diversamente, soprattutto negli ambienti aziendali. Aggiornare un parco macchine non è mai un’operazione banale e chi se ne occupa sa bene che, quando si installa una patch, non sempre tutto fila liscio come dovrebbe. Proprio per questo negli anni l’atteggiamento del “finché la barca va” è diventato una pratica piuttosto comune in molte realtà professionali, dove si preferisce non toccare ciò che funziona piuttosto che affrontare un passaggio di versione considerato delicato.

Fonte: TecnoAndroid