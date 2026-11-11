Paura, il cervello confonde pericolo e sicurezza nei topi

La paura non aiuta sempre il cervello a separare con nettezza ciò che è pericoloso da ciò che è innocuo. Anzi, secondo una nuova ricerca, potrebbe fare esattamente il contrario, cioè sfumare il confine tra minaccia e sicurezza. È una scoperta inattesa, che offre una possibile chiave di lettura per le reazioni intense legate all’ansia e al disturbo da stress post traumatico, quando il timore esplode anche in contesti del tutto tranquilli.

Per anni la comunità scientifica ha dato per scontato che lo spavento rendesse più nitida la distinzione tra esperienze minacciose ed esperienze neutre. Uno studio guidato dai ricercatori del Douglas Research Centre della McGill University e della University of Toronto Scarborough, pubblicato su Nature Neuroscience, mette in discussione proprio questo presupposto. Nei test condotti sui topi, gli animali sono stati addestrati ad associare un ambiente al pericolo e un altro alla sicurezza. Ci si aspettava che le rappresentazioni neurali dei due luoghi diventassero sempre più distinte e invece l’attività cerebrale ha mostrato schemi che si sovrapponevano. Le tracce delle esperienze sicure e di quelle pericolose, insomma, finivano per somigliarsi.

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“I nostri risultati suggeriscono che la paura possa sfumare il confine tra pericolo e sicurezza anziché renderlo più netto”, ha spiegato Mark Brandon, professore associato al Dipartimento di Psichiatria della McGill e ricercatore al Douglas. “Questo potrebbe cambiare il modo in cui gli scienziati pensano all’ansia e al disturbo da stress post traumatico”.

Topi teletrasportati tra ambienti sicuri e minacciosi

Per osservare questi cambiamenti il gruppo di ricerca ha messo a punto un sistema sperimentale piuttosto insolito, che unisce la realtà aumentata a un’analisi dell’attività cerebrale in tempo reale. È stata costruita un’arena speciale nella quale i topi potevano essere “teletrasportati” virtualmente da un ambiente associato al pericolo a uno associato alla sicurezza. Bastava modificare immagini e suoni intorno agli animali per far vivere loro contesti diversi, senza spostarli fisicamente.

Nel frattempo dei microscopi in miniatura registravano centinaia di neuroni nell’ippocampo, la regione del cervello fondamentale per l’apprendimento e la memoria. In questo modo è stato possibile seguire passo dopo passo come cambiava l’attività neurale mentre i topi passavano da un’esperienza rassicurante a una minacciosa.

“Questo ci ha dato qualcosa che i tradizionali esperimenti di condizionamento alla paura non riescono a offrire facilmente, ovvero una visione istante per istante del cervello che passa da una mappa all’altra tra ricordi pericolosi e ricordi sicuri”, ha raccontato Robert Rozeske, professore assistente al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Toronto e primo autore della pubblicazione.

Velocità al posto della precisione, il prezzo della sopravvivenza

Mescolare i ricordi di situazioni sicure e pericolose potrebbe sembrare un difetto. I ricercatori ritengono però che abbia uno scopo evolutivo ben preciso. Gli esperimenti indicano che la sovrapposizione delle rappresentazioni permette al cervello di recuperare più in fretta le informazioni sulle minacce passate, così da riconoscere un possibile rischio e reagire prima che sia troppo tardi. Il compromesso è evidente perché puntando sulla rapidità a scapito dell’accuratezza si finisce per reagire anche quando il contesto è innocuo. Dal punto di vista della sopravvivenza, però, rispondere a un falso allarme può essere preferibile a ignorare un pericolo reale.

“L’ippocampo ventrale potrebbe far parte di un sistema che privilegia una risposta rapida, del tipo meglio prevenire che rischiare”, ha osservato Rozeske. “In altre parole il cervello potrebbe sacrificare la precisione in favore della velocità quando il pericolo conta”. Questa porzione dell’ippocampo è coinvolta nell’elaborazione delle esperienze a forte carica emotiva, comprese paura e ansia, e la sovrapposizione delle rappresentazioni al suo interno potrebbe aiutare il cervello a entrare rapidamente in uno stato difensivo.

Il meccanismo potrebbe spiegare perché chi soffre di disturbi legati al trauma a volte prova reazioni fortissime in situazioni prive di minacce immediate. Per una persona con disturbo da stress post traumatico, una scena, un suono o un luogo qualunque possono riaccendere ricordi dell’evento traumatico, con una paura che arriva immediata e travolgente anche in condizioni oggettivamente sicure. Secondo gli autori queste reazioni potrebbero nascere, almeno in parte, quando un meccanismo normalmente utile diventa troppo sensibile e scivola troppo in fretta dalla sicurezza all’attesa del pericolo.

“Il nostro studio suggerisce che non si tratti necessariamente di un sistema di separazione dei ricordi guasto ma forse di una versione iperattiva di un normale meccanismo di sopravvivenza andato fuori giri”, ha detto Brandon. “Questa nuova lettura potrebbe orientare approcci terapeutici che affrontino un passaggio troppo rapido alla modalità pericolo”. Dato che gli esperimenti sono stati condotti sui topi, serviranno ulteriori ricerche per capire se gli stessi meccanismi intervengano nell’ansia e nel disturbo da stress post traumatico negli esseri umani. Lo studio, firmato da Robert Rozeske e Mark Brandon, è stato sostenuto dai Canadian Institutes of Health Research e dal Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.

Fonte: TecnoAndroid