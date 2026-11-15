Lince iberico più antico: lo scheletro di un milione di anni fa

Oltre 60 ossa appartenute a un unico animale hanno permesso di ricostruire lo scheletro del lince iberico più antico conosciuto finora, un esemplare vissuto circa un milione di anni fa in quella che oggi è la regione di Murcia. Il ritrovamento arriva dal giacimento di Quibas, ad Abanilla, e getta un po’ di luce su una parte della storia di questo felino che fino a oggi era rimasta piuttosto nebulosa. Parliamo dell’animale simbolo della penisola iberica, a lungo considerato tra i più minacciati del pianeta per il serio rischio di scomparire. Delle sue abitudini attuali si sa parecchio, dal profilo inconfondibile alla stretta dipendenza dal coniglio, ma le radici più profonde del suo albero genealogico erano avvolte da una certa foschia paleontologica.

Il gruppo di paleontologi che ha confermato la scoperta ha recuperato numerosi pezzi dello stesso individuo, tra cui costole e vertebre. Niente colpo di fortuna arrivato in una sola giornata con pennello e spatola, però. Dietro c’è un lavoro di scavo durato anni, paziente e meticoloso, come capita spesso quando si ha a che fare con i fossili.

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Un rompicapo iniziato nel 2021

La storia di questo scheletro ha cominciato a prendere forma nel 2021, durante le campagne di scavo condotte nella sierra murciana dai ricercatori dell’Istituto Catalano di Paleoecologia Umana ed Evoluzione Sociale. Proprio in quell’occasione gli studiosi sono riusciti a identificare una collezione di ossa conservate in modo eccezionale, il punto di partenza di un vero e proprio puzzle da ricomporre pezzo dopo pezzo.

Quel lavoro oggi si è trasformato in una replica composta da più di 60 ossa, destinata a essere esposta nel Centro di Interpretazione Paleontologica Sierra de Quibas. I visitatori potranno così osservare da vicino l’anatomia di un superpredatore preistorico, un antenato del felino che ancora oggi rappresenta la fauna iberica.

Datare un fossile non è mai semplice

In paleontologia stabilire l’età di un reperto è complicato quasi quanto trovarlo, perché non esiste un sistema affidabile al 100%. Il sito della sezione Quibas Sima, comunque, è considerato un piccolo gioiello già di per sé. Nel 2020 uno studio aveva collocato questa successione di vertebrati terrestri in un arco compreso tra 1,2 e 0,78 milioni di anni fa, basandosi sui piccoli vertebrati rinvenuti e su tecniche di magnetostratigrafia.

Incrociando tutte le informazioni disponibili, i resti del lince murciano si collocano in una finestra temporale tra 1,07 e 0,99 milioni di anni fa. Una datazione tutt’altro che secondaria, dato che la scienza stimava la comparsa del lince iberico tra 1 e 1,1 milioni di anni fa e ipotizzava che le linci fossili dell’Europa sudoccidentale a partire dall’Epivillafranchiano appartenessero già alla specie Lynx pardinus. Il reperto di Quibas, insomma, cade proprio dentro quella fascia cruciale.

Più grande e con abitudini alimentari diverse

Una delle curiosità maggiori riguarda l’aspetto di questo lontano “trisavolo” della lince attuale. Oggi si sa che il lince primitivo era leggermente più grande degli esemplari che si sono evoluti in seguito. Secondo i ricercatori consumava anche meno coniglio e catturava con maggiore frequenza prede di taglia media, come i piccoli di daino o di capra. Sul fronte dell’alimentazione però i dubbi restano parecchi. Per confermare con certezza quali prede finissero davvero nel menu di questo antico predatore servirà un articolo scientifico pubblicato che analizzi, tra le altre variabili, l’usura dei denti.

Fonte: TecnoAndroid