ASRock Radeon RX 7900 XTX: nuovo firmware dopo le GPU brickate

Un aggiornamento firmware pensato per le schede grafiche Radeon RX 7000 di Asrock si è trasformato in un serio grattacapo per diversi utenti, che dopo l’installazione si sono ritrovati con una GPU del tutto inutilizzabile. Nelle scorse ore l’azienda taiwanese ha pubblicato una nuova versione del pacchetto che dovrebbe correggere il bug della release precedente, anche se al momento non esiste alcuna conferma ufficiale in tal senso. Le segnalazioni comparse online parlano di schede letteralmente brickate, e il problema sembra riguardare soltanto i modelli più avanzati della famiglia, cioè la RX 7900 XT e la RX 7900 XTX.

Il nodo vero però è un altro. Non è affatto chiaro in che modo il nuovo firmware possa riportare in vita le schede che hanno già ricevuto la versione difettosa. Allo stesso modo nessuno sa come Asrock intenda muoversi per aiutare chi oggi, al posto di una scheda da gioco, si ritrova sulla scrivania un fermacarte decisamente costoso. Una situazione piuttosto scomoda, visto che si parla proprio dei prodotti di fascia più alta della gamma.

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Cosa cambia con la versione 1.0.6 per RX 7900 XTX

Il pacchetto aggiornato per la RX 7900 XTX porta il numero di versione 1.0.6 ed è stato pubblicato il 6 novembre. Prende il posto della 1.0.5, distribuita il 29 ottobre per quasi tutta la lineup, dalla RX 7600 XT fino all’ammiraglia, per un totale di dieci modelli distinti. Insomma un rilascio ad ampio raggio, anche se i guai sembrano concentrarsi esclusivamente sulle due schede più potenti. Nessuna nota di rilascio accompagna il nuovo file e non esiste un changelog pubblico. Asrock non ha nemmeno confermato che i problemi introdotti dalla patch precedente siano stati effettivamente sistemati.

C’è poi un dettaglio legato alle tempistiche che vale la pena considerare. La versione 1.0.5 era arrivata più o meno nello stesso periodo in cui Sapphire e Gigabyte rilasciavano i propri aggiornamenti per chiudere una falla di sicurezza zero day. Anche in quel caso il produttore non aveva specificato cosa cambiasse nel suo VBIOS, ma si presume che lo scopo fosse identico, ovvero tappare quella stessa vulnerabilità.

Schede bloccate al POST e recupero tutt’altro che semplice

Le prime segnalazioni degli utenti sono arrivate poco dopo la pubblicazione della 1.0.5. In alcuni casi, durante la procedura di aggiornamento, Windows si riavviava e il computer non riusciva più a completare il POST, cioè la fase di verifica iniziale che precede l’avvio vero e proprio. Bastava rimuovere la scheda video per riportare il sistema alla normalità, il che indica abbastanza chiaramente da dove nascesse il blocco.

Asrock raccomanda sempre di disinstallare i driver grafici precedenti prima di procedere con l’installazione del nuovo pacchetto. Diversi utenti però hanno assicurato di aver seguito questa indicazione alla lettera, ritrovandosi comunque con la scheda KO. Il passaggio preliminare suggerito dall’azienda, almeno in questi casi, non è servito a evitare il danno.

Qualcuno è riuscito a recuperare la propria GPU ricorrendo a programmatori EEPROM esterni, strumenti specializzati che permettono di riscrivere il firmware direttamente sul chip della scheda. Si tratta però di una soluzione tutt’altro che pratica per la gran parte dei possessori di una RX 7900 XT o di una RX 7900 XTX colpita dal problema, che con ogni probabilità non dispone dell’attrezzatura necessaria per un intervento di questo tipo.

Fonte: TecnoAndroid