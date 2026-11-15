Samsung: un genitore su due fatica a capire le emozioni online

I genitori si sentono ancora pronti ad accompagnare i figli durante la crescita, ma quando le emozioni e le relazioni si spostano sullo schermo le certezze diminuiscono. Quasi una famiglia su due riconosce infatti di avere maggiori difficoltà a comprendere ciò che gli adolescenti vivono online rispetto alle esperienze della quotidianità. È quanto emerge da una ricerca promossa da Samsung Electronics Italia, realizzata da Toluna con la collaborazione di Jonas ETS su oltre 1.000 genitori italiani con figli tra i 12 e i 17 anni. L’indagine analizza come la diffusione delle tecnologie digitali stia modificando il rapporto tra genitori e adolescenti, mettendo in evidenza nuove opportunità ma anche difficoltà nel mantenere un dialogo aperto.

Il digitale è uno spazio di crescita, ma i genitori conoscono meno la vita online

L’87% dei genitori intervistati dichiara di sentirsi preparato ad accompagnare i figli nelle difficoltà emotive e relazionali tipiche dell’adolescenza. Il rapporto con la tecnologia, però, introduce una maggiore complessità: il 49% ammette di sentirsi meno preparato quando deve comprendere emozioni ed esperienze che si manifestano negli ambienti digitali. La ricerca evidenzia anche una percezione non esclusivamente negativa della presenza della tecnologia nella vita dei ragazzi. Per il 59% dei genitori, gli strumenti digitali permettono agli adolescenti di coltivare interessi e passioni, mentre il 49% li considera importanti per costruire amicizie e sentirsi parte di un gruppo.

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La difficoltà riguarda soprattutto la possibilità di conoscere ciò che accade dietro lo schermo. Con il crescere dell’età dei figli, infatti, diminuisce la consapevolezza dei genitori sulle piattaforme utilizzate e sulle persone frequentate online. Tra i genitori di ragazzi tra i 12 e i 13 anni, il 59% afferma di conoscere molto bene le piattaforme utilizzate dai figli. La quota scende al 40% quando si considerano gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Ancora più evidente è la differenza relativa alle conoscenze delle relazioni digitali: sapere con chi i figli parlano online passa dal 49% al 25%.

Anche la condivisione spontanea delle esperienze cambia a seconda del contesto. Il 60% dei genitori racconta di ricevere spontaneamente informazioni su ciò che accade nella vita offline dei figli, mentre la percentuale scende al 42% quando si parla di attività ed esperienze online.

Il dialogo resta lo strumento educativo principale

Nonostante queste difficoltà, i genitori continuano a considerare il confronto diretto un elemento centrale nell’accompagnamento dei figli. Il 38% dichiara di parlare regolarmente con loro delle attività svolte online, mentre il 35% basa il proprio approccio soprattutto sulla fiducia e sul dialogo.

Un’altra quota del 35% preferisce concordare insieme agli adolescenti regole e limiti relativi all’utilizzo della tecnologia. La ricerca mostra quindi una presenza educativa che non si limita alla supervisione degli strumenti, ma cerca di coinvolgere i ragazzi nella gestione delle proprie abitudini digitali. Rimane però il desiderio di acquisire maggiori competenze per riconoscere eventuali segnali di disagio. Il 45% degli intervistati vorrebbe essere più preparato nell’individuare fragilità e situazioni problematiche, mentre il 68% ritiene che il digitale possa amplificare difficoltà già esistenti oppure far emergere nuovi problemi durante l’adolescenza.

Un adolescente su cinque potrebbe rivolgersi all’AI per domande difficili

Tra gli aspetti più significativi dell’indagine c’è anche la diffusione dell’intelligenza artificiale nelle abitudini dei ragazzi. Secondo quanto riferito dai genitori, il 61% degli adolescenti utilizza strumenti di AI per svolgere compiti e ricerche scolastiche. Le applicazioni, tuttavia, non si fermano allo studio. Il 44% dei genitori ritiene che i figli utilizzino questi strumenti anche per ottenere consigli pratici, mentre il 20% pensa che possano rivolgersi all’intelligenza artificiale per porre domande che farebbero fatica a condividere con un adulto.

Il 12% segnala inoltre un possibile utilizzo dell’AI come spazio di confronto personale, per parlare delle proprie emozioni o semplicemente sfogarsi. Di fronte a questa evoluzione, le famiglie mostrano sentimenti contrastanti. Il 55% considera l’intelligenza artificiale contemporaneamente un’opportunità e un rischio, mentre il 30% dichiara di essere molto o completamente preoccupato dalla possibilità che i ragazzi preferiscano rivolgersi a un sistema di AI anziché a un adulto quando affrontano difficoltà personali o emotive.

Samsung e Jonas ETS puntano sull’ascolto e sul benessere emotivo

La ricerca si inserisce nella collaborazione tra Samsung Electronics Italia e Jonas ETS, realtà impegnata nella promozione dell’ascolto e del benessere psicologico. L’iniziativa punta a mantenere alta l’attenzione sulla qualità delle relazioni durante la crescita, considerando anche i cambiamenti introdotti dalla trasformazione digitale. Tra le attività sostenute da Samsung figura il progetto Psicoanalisi nelle Periferie (PPP), promosso da Jonas ETS per rendere più accessibili percorsi di ascolto e supporto psicologico nelle comunità più fragili. La collaborazione ha contribuito anche alla realizzazione di un nuovo hub dedicato alla cura psicologica e psicoterapeutica nella periferia di Milano.

Secondo Massimo Recalcati, fondatore di Jonas ETS, il compito degli adulti non dovrebbe essere quello di controllare ogni aspetto della vita dei ragazzi, ma di offrire ascolto, fiducia e punti di riferimento. Un approccio che mantiene la relazione al centro anche quando le esperienze degli adolescenti si sviluppano attraverso piattaforme e strumenti digitali. Anche Samsung sottolinea l’importanza di sviluppare nuove competenze per comprendere il rapporto tra tecnologia, emozioni e relazioni. Anastasia Buda, Head of ESG, CSR & Internal Communication di Samsung Electronics Italia, evidenzia come la semplice connessione non sia sufficiente: servono occasioni di dialogo e strumenti che aiutino genitori e figli a comprendersi anche negli ambienti digitali.

Fonte: TecnoAndroid