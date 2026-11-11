Windows 11, Patch Tuesday di novembre chiude 1.259 vulnerabilità

Il secondo martedì del mese ha portato con sé, come da tradizione, il Patch Tuesday di novembre 2026, e Microsoft ha già avviato la distribuzione dei nuovi aggiornamenti per Windows 11. Il pacchetto riguarda anche Windows 10, che continua a ricevere correzioni nonostante sia ufficialmente uscito di scena da oltre un anno. Come sempre l’attenzione è puntata soprattutto sulla sicurezza, con la chiusura di numerose falle anche gravi. Non mancano però la risoluzione di alcuni bug e una serie di miglioramenti all’esperienza d’uso, già arrivati alla fine di ottobre con l’aggiornamento facoltativo.

Le build in arrivo e le vulnerabilità corrette

L’aggiornamento coinvolge tutte le iterazioni ancora supportate di Windows 11, comprese le più recenti 26H1, riservata ai PC con architettura Arm, e 26H2, distribuita dalla fine di settembre. Il numero di build cambia leggermente in base alla versione installata sul computer:

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Versione 26H1 (PC Windows on ARM), build 28000.3501 con codice KB5132059

Versione 26H2, build 26300.9974 con codice KB5132061

Versione 25H2, build 26200.9974 con codice KB5132061

Versione 24H2, build 26100.9974 con codice KB5132061

Versione 23H2, build 22631.7711 con codice KB5131087

Sul fronte della protezione i numeri sono importanti. Il bollettino mensile di Microsoft parla di 1.259 vulnerabilità risolte, di cui 1.094 individuate internamente e 165 segnalate da terze parti. Una merita una menzione a parte perché è già sfruttata attivamente da malintenzionati. Si tratta di una falla di spoofing che interessa Microsoft Outlook.

Il Patch Tuesday porta con sé anche le novità dell’aggiornamento facoltativo del 28 ottobre 2026. Quell’update era stato distribuito con la build 28000.3365 (KB5127653) per la versione 26H1 e con le build 26300.9818 e 26200.9818 (KB5127936) per le versioni 26H2 e 25H2. Le edizioni più datate, cioè 24H2 e 23H2, non ricevono più aggiornamenti facoltativi.

Stampanti, Desktop remoto e PowerShell: cosa cambia

Le note di rilascio per le versioni 26H2, 25H2 e 24H2 elencano diversi interventi. Sul versante dell’Avvio protetto sono stati aggiunti ulteriori dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità. In questo modo cresce la platea di macchine idonee a ricevere automaticamente i nuovi certificati, e la loro distribuzione tramite Windows Update proseguirà nei prossimi mesi sui PC supportati e sui dispositivi aziendali non gestiti.

Microsoft ha poi rafforzato la sicurezza di NTLM. Ora i client offrono per impostazione predefinita la firma dei messaggi nelle connessioni non anonime, una scelta che riduce l’esposizione agli attacchi di relay e permette di individuare le connessioni prive di firma. Novità anche per Windows PowerShell. Arriva una convalida più rigorosa della codifica nella firma degli script, quindi quelli con una codifica UTF 8 non valida potrebbero non superare il controllo anche se in passato venivano accettati. La soluzione indicata consiste nel salvarli con una codifica UTF 8 valida dotata di Byte Order Mark e firmarli di nuovo.

Tra i bug sistemati c’è quello dei dispositivi audio USB 1.0, che in alcuni casi non si avviavano e mostravano l’errore 10 in Gestione dispositivi. È stato corretto anche il problema delle stampanti pubblicate in Active Directory, la cui aggiunta dalle Impostazioni poteva fallire con l’errore 87 a causa di un aggiornamento di ottobre. Lo stesso vale per le connessioni Desktop remoto, che potevano interrompersi per una mancata corrispondenza del certificato dopo l’anteprima non di sicurezza dello stesso mese. Infine cambiano le regole dell’ora legale per Cuba. L’isola resta su UTC meno 4 e salta i cambi d’orario di novembre 2026 e marzo 2027. Tornerà a UTC meno 5 a novembre 2027 e riprenderà il normale orario stagionale nel 2028.

Windows 10 e il programma ESU, come aggiornare

Il supporto ufficiale a Windows 10 si è chiuso il 14 ottobre 2025. Subito prima Microsoft aveva però offerto la possibilità di continuare a ricevere patch gratuitamente grazie al programma Extended Security Updates, recentemente esteso fino al 12 ottobre 2027. Chi ha aderito continua quindi a ottenere aggiornamenti critici anche questo mese. Le nuove build sono la 19044.7846 per la versione 21H2 (Enterprise, Education, IoT Enterprise ed Enterprise multi session) e la 19045.7846 per la versione 22H2, entrambe con codice KB5131096. Tutti i pacchetti sono già scaricabili sulle versioni supportate di Windows 11 e sui PC con Windows 10 iscritti all’ESU. Su Windows 11 basta aprire Impostazioni, entrare in Windows Update e premere Verifica disponibilità aggiornamenti. Su Windows 10 il percorso passa invece da Impostazioni e Aggiornamento e sicurezza, sempre con la voce Verifica disponibilità aggiornamenti.

Fonte: TecnoAndroid