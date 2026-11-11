Huawei LUTERRA S2: il nuovo sistema energetico domestico AI

Gestire l’energia prodotta dai pannelli solari, accumularla e distribuirla tra i dispositivi della casa richiede sempre più componenti e tecnologie capaci di dialogare tra loro. Huawei presenta LUTERRA S2, un nuovo sistema energetico residenziale all-in-one che riunisce inverter ibrido, accumulo e gestione intelligente basata sull’intelligenza artificiale in un’unica soluzione. Il dispositivo è progettato per semplificare l’installazione e può essere configurato in pochi minuti, con versioni monofase e trifase destinate a differenti esigenze abitative.

Architettura full-SiC e installazione rapida

LUTERRA S2 è disponibile nelle configurazioni monofase da 3 a 10 kW e trifase da 5 a 20 kW. Secondo Huawei, si tratta del primo sistema energetico residenziale all-in-one del settore basato su un’architettura proprietaria completamente full-SiC, ovvero realizzata con componenti in carburo di silicio. Questa tecnologia, abbinata alla topologia ANPC, permette al sistema di raggiungere un’efficienza massima dichiarata del 99%. La piattaforma è stata sviluppata per combinare densità di potenza elevata, prestazioni e affidabilità in un formato compatto, adatto agli ambienti domestici.

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Tra i dati comunicati dall’azienda figura anche la produzione di energia utilizzabile nell’arco della vita del sistema: gli ottimizzatori integrati consentirebbero di raggiungere fino a 5,0 MWh per kWh, con una durata progettuale superiore ai 15 anni. Anche l’integrazione negli spazi abitativi è stata considerata durante lo sviluppo. Il design richiama quello dell’arredamento contemporaneo e l’hardware ha ricevuto il Red Dot Award. Sono inoltre presenti una nuova App 3.0 e un sistema di illuminazione intelligente denominato breathing light, pensato per fornire indicazioni attraverso effetti luminosi.

Un altro aspetto riguarda la rumorosità. Huawei dichiara di aver introdotto un sistema di raffreddamento completamente naturale per la categoria da 20 kW, senza ventole esterne, con un livello acustico inferiore a 29 dB.

La gestione energetica passa dall’intelligenza artificiale

La componente software è affidata alla piattaforma AI Energy Management 2.0, che utilizza informazioni provenienti da diverse fonti per pianificare e coordinare il funzionamento degli impianti domestici. Il sistema considera le previsioni meteorologiche, i prezzi dell’energia, i consumi dell’abitazione e lo stato dei dispositivi collegati. Sulla base di questi dati può coordinare pannelli fotovoltaici, batterie, colonnine per la ricarica delle auto elettriche, pompe di calore e virtual power plant (VPP).

La gestione riguarda quindi le diverse fasi del percorso energetico: dalla produzione fotovoltaica all’accumulo, fino all’utilizzo dell’elettricità da parte degli apparecchi domestici. La piattaforma è progettata per ottimizzare il valore dell’energia prodotta e consumata, tenendo conto anche delle variazioni dei prezzi. Per gli utenti è previsto un assistente AI con interfaccia conversazionale, attraverso il quale interagire con il sistema e ricevere supporto nelle decisioni relative alla gestione energetica. Sono presenti anche strumenti destinati agli installatori: la modellazione tridimensionale basata sull’intelligenza artificiale supporta la progettazione degli impianti, mentre la diagnostica avanzata e l’assistenza da remoto facilitano le attività di controllo e manutenzione.

Sicurezza delle batterie e protezione dell’impianto

Huawei dedica una parte importante del progetto alla sicurezza, intervenendo sia sulle singole celle sia sull’intero sistema di accumulo. Ogni cella dispone di una struttura di isolamento indipendente, affiancata da componenti di protezione sviluppati dall’azienda e da un sistema localizzato progettato per contrastare la propagazione di eventuali fenomeni termici. A livello complessivo è presente una soluzione per la gestione dei fumi, che consente il rilascio controllato della pressione, l’evacuazione del fumo e il raffreddamento. Il sistema monitora inoltre in modo continuo la temperatura dei terminali AC e DC, così da individuare tempestivamente possibili anomalie nelle connessioni elettriche.

LUTERRA S2 è stato validato in conformità ai requisiti del Regolamento europeo sulle batterie e rispetta diversi standard internazionali, tra cui IEC 63027 AFCI. Huawei comunica inoltre il superamento di una serie di prove di sicurezza condotte da TÜV Rheinland. Tra queste figurano i test di runaway termico delle celle, una prova al fuoco della durata di 20 minuti a 1.000 °C, un test di esplosione con una concentrazione di idrogeno del 20% e la validazione secondo lo standard UL 9540A.

Il sistema ha ottenuto anche la certificazione Safety Mark di massimo livello rilasciata da TÜV Rheinland. Il riconoscimento tiene conto del design con isolamento termico a livello di cella, del sistema dedicato alla ventilazione di sicurezza e delle protezioni contro il surriscaldamento dei terminali.

Fonte: TecnoAndroid