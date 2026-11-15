Lenovo: l’83% dei giovani vuole mantenere il controllo creativo sull’AI

L’intelligenza artificiale può aiutare a sviluppare un progetto, suggerire nuove soluzioni e ridurre i tempi di lavoro, ma per i giovani italiani c’è un aspetto sul quale non sembrano disposti a scendere a compromessi: riconoscersi nel risultato finale. Anche quando entrano in gioco strumenti generativi, la creatività personale continua ad avere un ruolo centrale.

È uno dei dati più significativi del Lenovo Generation Creation Report, ricerca realizzata da Ipsos Doxa su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 18 e i 30 anni. Presentata durante l’evento Generation Creation a Milano, l’indagine fotografa il modo in cui le nuove generazioni sviluppano le proprie intuizioni, utilizzano l’AI e scelgono gli strumenti digitali per trasformare un’idea in qualcosa di concreto.

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L’intelligenza artificiale è un supporto, non un sostituto

Secondo la ricerca, l’83% degli intervistati considera importante che il lavoro conclusivo rispecchi le proprie idee e la propria identità. Tra gli studenti la percentuale raggiunge l’89%. Al contrario, appena l’8% dichiara di affidarsi frequentemente a contenuti generati dall’intelligenza artificiale, limitandosi ad apportare modifiche ridotte. Il dato suggerisce un utilizzo dell’AI prevalentemente orientato alla collaborazione. Il 42% dei giovani la impiega per ottenere suggerimenti, approfondire intuizioni personali oppure organizzare e strutturare un progetto, mantenendo per sé la parte principale del lavoro. Anche il vantaggio più evidente riguarda la produttività. Per il 48% degli intervistati, senza strumenti di intelligenza artificiale sarebbe necessario molto più tempo per completare le proprie attività. Soltanto il 14%, invece, ritiene che l’assenza dell’AI comporterebbe un peggioramento della qualità del risultato.

Dai social alle prime intuizioni: come nascono le idee

Le idee prendono forma soprattutto a partire dagli interessi personali, che rappresentano la principale fonte d’ispirazione per quasi un giovane su tre. Anche studio, lavoro, esperienze vissute e momenti di riflessione contribuiscono ad alimentare la creatività. Quando arriva il momento di sviluppare un’intuizione, le fonti diventano più numerose. Il 47% dei partecipanti alla ricerca consulta i social media, che risultano il riferimento più utilizzato per raccogliere spunti e informazioni. Seguono le esperienze personali, mentre l’intelligenza artificiale è già entrata nelle abitudini di quasi un terzo degli intervistati, con una diffusione paragonabile a quella dei motori di ricerca tradizionali.

La prima reazione a un’idea non consiste necessariamente nel mettersi subito al lavoro. Il 51% preferisce iniziare cercando informazioni per approfondire ciò che ha in mente, mentre altri scelgono di annotare i pensieri e organizzare le attività. Quasi un terzo utilizza immediatamente un servizio di AI per esplorare le possibilità di sviluppo, mentre soltanto il 7% passa direttamente alla realizzazione senza ulteriori preparativi. Anche nella fase di raccolta delle idee convivono abitudini digitali e analogiche. Tra chi prende appunti, il 38% utilizza le note dello smartphone, ma il 20% continua a preferire carta, quaderni e taccuini.

Trasformare un’idea in un progetto è la fase più difficile

Avere un’intuizione rappresenta soltanto il punto di partenza. Le difficoltà maggiori emergono quando bisogna individuare i passaggi necessari per concretizzarla e trasformarla in un progetto completo. La fase di realizzazione concreta è quella che richiede più tempo per il 35% dei giovani coinvolti nell’indagine. Questo passaggio risulta più impegnativo rispetto alla semplice organizzazione delle idee e alla ricerca delle informazioni. Interessante anche il criterio utilizzato per stabilire quando un lavoro può considerarsi terminato. Per quasi un giovane su tre, la priorità è che il risultato rappresenti davvero la propria idea o il proprio punto di vista, anche prima di raggiungere la perfezione tecnica.

La creatività passa da più dispositivi

Il processo creativo della Generazione Z non si concentra su un solo schermo. Il 63% degli intervistati dichiara di utilizzare spesso o quasi sempre più dispositivi durante lo stesso progetto. La percentuale sale al 71% tra coloro che svolgono attività creative o progettuali con maggiore frequenza. Ogni strumento risponde a necessità differenti: lo smartphone viene utilizzato per annotare rapidamente un’intuizione, cercare informazioni o creare contenuti, mentre notebook, PC e tablet assumono un ruolo più importante quando bisogna elaborare materiali, scrivere o lavorare su uno schermo più ampio.

Proprio durante la fase di realizzazione, il tablet viene indicato come dispositivo principale dal 15% dei partecipanti. Un dato che Lenovo collega alla presentazione della propria nuova gamma, composta da Idea Tab Pro Gen 2, Yoga Tab Gen 2 e Yoga Tab Plus Gen 2, con Google Gemini integrato per supportare attività creative e produttive.

Lenovo Generation Creation tra NABA e Chora Media

Il progetto non si limita alla ricerca statistica, ma comprende anche iniziative dedicate a esplorare il rapporto tra tecnologia e creatività. Tra queste figura la collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che ha coinvolto studenti provenienti da diverse aree dell’istituto in un percorso dedicato all’upcycling. Attraverso materiali di lavoro, prototipi e strumenti digitali, i partecipanti hanno documentato le diverse fasi che conducono dall’ispirazione alla realizzazione di un progetto. L’iniziativa utilizza il concetto di Creative Journey Board per rendere visibili ricerca, sperimentazione e revisioni che accompagnano il processo creativo.Generation Creation proseguirà inoltre con Fuori di testa – Idee che prendono forma, un podcast originale in cinque episodi prodotto da Chora Media. La serie, condotta da Clara Morelli e Carlo Alberto Carnevale Maffè, metterà a confronto prospettive generazionali differenti su temi come l’apprendimento, l’utilizzo dei dispositivi e il ruolo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo delle idee.

I nuovi tablet Lenovo: prezzi e disponibilità

Durante l’evento milanese Lenovo ha presentato anche la nuova gamma di tablet. Idea Tab Pro Gen 2 parte da 599 euro, mentre Yoga Tab Gen 2 viene proposto a 800 euro. Il modello Yoga Tab Plus Gen 2 ha un prezzo di partenza di 1.049 euro. Completa la gamma Legion Tab, dispositivo compatto dedicato al gaming, disponibile a 849 euro. Per i tre modelli Idea Tab e Yoga sono state inoltre mostrate configurazioni con prezzi rispettivamente di 699, 800 e 1.199 euro. Idea Tab Pro Gen 2, Yoga Tab Gen 2 e Yoga Tab Plus Gen 2 integrano Google Gemini.

Fonte: TecnoAndroid