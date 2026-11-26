Una minuscola rotazione nella luce più antica dell’universo potrebbe nascondere indizi su una fisica ancora sconosciuta, ma prima di gridare alla scoperta i ricercatori devono chiarire un punto decisivo. Questo segnale arriva davvero dal cosmo oppure è un’illusione prodotta dai telescopi che lo osservano? Un gruppo di fisici della University of California San Diego ha messo a punto una nuova tecnica proprio per separare gli effetti reali dagli errori degli strumenti, e il lavoro è stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

Al centro della questione c’è il fondo cosmico a microonde, una debole radiazione risalente a circa 380.000 anni dopo il Big Bang. In pratica è una fotografia dell’universo neonato, com’era quasi 13,8 miliardi di anni fa. In quel periodo il cosmo si era raffreddato abbastanza da diventare trasparente e la luce poteva finalmente viaggiare libera. Diffondendosi sugli elettroni liberi, quella radiazione ha acquisito una piccola quantità di polarizzazione lineare, cioè una direzione preferita nell’oscillazione del suo campo elettrico. Qualcosa di simile accade quando la luce del Sole attraversa l’atmosfera terrestre.

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Birefrangenza cosmica o semplice errore di allineamento

Le osservazioni più recenti suggeriscono che la polarizzazione di questa luce primordiale possa essersi leggermente spostata durante il suo lungo viaggio. Il fenomeno si chiama birefrangenza cosmica e affascina gli scienziati perché potrebbe indicare processi che il Modello Standard non riesce a spiegare. Quella teoria descrive con enorme successo le particelle fondamentali e le loro interazioni, eppure non dice nulla sull’identità della materia oscura né sull’origine e l’intensità osservata dell’energia oscura, che insieme valgono circa il 95% della densità di energia totale dell’universo. Una delle ipotesi chiama in causa un campo ipotetico legato a particelle simili agli assioni, capace di interagire con la luce e modificarne gradualmente la polarizzazione.

Il problema è molto concreto. Basta un errore minuscolo nell’allineamento dei rilevatori di polarizzazione di un telescopio per generare un segnale quasi identico a quello cercato. Se tutti i rilevatori condividono lo stesso difetto, le misure non riescono a distinguerlo da una rotazione autentica. Per questo il ricercatore postdottorato Anto I. Lonappan, insieme a Brian Keating e Kam Arnold, ha scelto un approccio diverso. Invece di affidarsi a un’unica misura combinata, il gruppo ha confrontato mappe separate prodotte da diversi gruppi di rilevatori. Se la rotazione è reale deve comparire ovunque allo stesso modo, quindi confrontando le mappe tra loro la parte comune si elimina e restano solo le differenze di calibrazione.

“Il segnale che cerchiamo è incredibilmente piccolo, perciò dobbiamo essere certi di vedere l’universo e non il nostro strumento” ha spiegato Lonappan, aggiungendo che prima di interpretare una rotazione così sottile come nuova fisica bisogna sapere che la calibrazione stessa è affidabile.

La prova sui dati del satellite Planck

Il metodo è stato testato su otto mappe di polarizzazione ricavate dalle osservazioni del satellite Planck dell’Agenzia Spaziale Europea. I risultati sono stati confrontati con quelli dell’analisi di Minami e Komatsu, una procedura già consolidata, e pur partendo da presupposti diversi i due approcci sono risultati coerenti. C’è però un limite voluto. Eliminando la rotazione comune a tutte le mappe, la tecnica non può misurare da sola l’angolo complessivo né stabilire quanto l’universo abbia ruotato la luce. Combinando le differenze ricostruite con il valore comune ricavato dall’analisi esistente, i ricercatori hanno stimato un angolo di 0,37 ± 0,12 gradi, in linea con il risultato precedente. Questo accordo non conferma in modo indipendente la rotazione, ma dimostra che il nuovo strumento riproduce i dati noti offrendo un controllo separato.

La tecnica potrebbe tornare utile anche nella caccia alle onde gravitazionali primordiali. Nel fondo cosmico esistono due tipi di polarizzazione, i modi E scoperti nel 2002 e i modi B, dalla forma simile a vortici. Alcuni modi B nascono dalla lente gravitazionale e sono già stati osservati, mentre quelli legati alle onde gravitazionali nate durante l’inflazione non sono ancora stati rilevati. Un piccolo errore di calibrazione può però far apparire parte del segnale E, molto più intenso, come se fosse di tipo B. Strumenti sempre più sensibili come il Simons Observatory, di cui Keating è ricercatore principale, avranno bisogno di verifiche altrettanto rigorose. “Si tratta in definitiva di sapere quando possiamo fidarci di una misura” ha dichiarato Keating.

Fonte: TecnoAndroid