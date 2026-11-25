Cupra rinnova la gamma Tribe Edition e stavolta punta soprattutto sull’ascolto. Il nuovo allestimento, sviluppato insieme a Sennheiser, porta un impianto audio tridimensionale su Leon, Leon Sportstourer e Terramar. La serie speciale esisteva già in una prima versione, ma adesso si arricchisce di contenuti estetici e tecnici e arriverà sul mercato a partire da novembre 2026.

Il cuore della novità è proprio il sistema audio, che cambia a seconda del modello. Su Terramar debutta il Sennheiser AMBEO Immersive Sound System, lo stesso già montato su Cupra Tavascan. Parliamo di dodici altoparlanti, di una tecnologia integrata nel tetto e di quattro attuatori distribuiti lungo il padiglione, il tutto alimentato da un amplificatore da 670 W. La scelta di sfruttare anche il cielo dell’abitacolo non è casuale e serve a dare profondità al suono anche dall’alto.

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Due impianti diversi per Leon e Terramar

Sulla compatta e sulla sua versione station wagon il sistema prende invece il nome di Immersive by Sennheiser e adotta una configurazione differente. Restano i dodici altoparlanti premium, a cui si aggiungono un subwoofer ad alte prestazioni e un amplificatore DSP da 390 W. La potenza complessiva è quindi più contenuta rispetto a quella del SUV, una differenza che si spiega con un impianto pensato per un abitacolo più raccolto.

Le due soluzioni condividono comunque lo stesso obiettivo, cioè ricreare un paesaggio sonoro tridimensionale all’interno della vettura. Cupra vuole così rendere più ricca e coinvolgente l’esperienza d’ascolto durante la guida. In pratica la casa spagnola prende una tecnologia già vista su Tavascan e la estende all’intera famiglia Tribe Edition, rendendola accessibile anche su modelli di fascia diversa.

Esterni e interni della nuova serie speciale

Anche il design esterno riceve qualche ritocco, a partire da due nuove tinte. Manhattan Grey Matt debutta su Leon e Leon Sportstourer, mentre Timanfaya Grey è riservata esclusivamente a Terramar. Il resto del quadro conferma elementi già presenti sulla prima Tribe Edition, come i cerchi in lega neri, i loghi e le scritte in Dark Chrome e il montante B inciso al laser.

Dentro l’abitacolo l’attenzione si sposta sui sedili, realizzati con la tecnologia 3D Knitting. Si tratta di una lavorazione a maglia tridimensionale senza cuciture, proposta qui in una combinazione di grigio neutro e nero. Sulla versione destinata al nostro Paese i sedili anteriori sono avvolgenti, riscaldabili e regolabili elettricamente, e rientrano nella dotazione di serie insieme alla vernice metallizzata e al pacchetto Edge.

Cerchi e dotazioni per il mercato italiano

Per chi acquista in Italia la gamma Tribe Edition aggiunge cerchi in lega specifici, entrambi con lavorazione machined. Leon monta ruote da 19 pollici Mistral Black, mentre Terramar sale a 20 pollici con il disegno Gravity Sport Black Matt. Restano di serie anche i loghi e il lettering Cupra in Dark Chrome già previsti per la carrozzeria, a completare un look che gioca molto sui toni scuri.

La Tribe Edition Sennheiser potrà essere abbinata a tutte le motorizzazioni previste per Leon, Leon Sportstourer e Terramar, senza limitazioni legate al propulsore. Le consegne partiranno da novembre 2026, ma per ora Cupra non ha ancora comunicato i prezzi del nuovo allestimento per il mercato italiano.

Fonte: TecnoAndroid