Il percorso del nuovo Codice della Strada si fa più tortuoso del previsto. Il Consiglio di Stato ha infatti deciso di sospendere il proprio parere sullo schema di decreto legislativo messo a punto dal Governo e ha chiesto una serie di integrazioni e approfondimenti prima di poter arrivare a un esame definitivo del testo. Non si tratta di una bocciatura della riforma. Il parere interlocutorio del 6 novembre 2026 mette però in fila diverse criticità che l’Esecutivo sarà chiamato a risolvere, e la scadenza per trasmettere la documentazione mancante e fornire i chiarimenti richiesti è fissata al 25 novembre 2026.

Pareri mancanti e privacy, i nodi sul tavolo

Una parte importante dei rilievi riguarda l’iter procedurale, che secondo i giudici amministrativi presenta alcune lacune piuttosto evidenti. Manca anzitutto il parere della Conferenza Unificata, l’organismo che rappresenta Regioni ed enti locali, e mancano anche gli atti di concerto dei ministeri coinvolti. Come se non bastasse, all’appello non risponde nemmeno il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

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Quest’ultima assenza pesa parecchio. La riforma contiene infatti varie disposizioni che comportano il trattamento di dati personali, attraverso banche dati, registrazioni video e audio e informazioni raccolte dalle centraline EDR, ovvero le cosiddette scatole nere installate sui veicoli. Un capitolo delicato, sul quale il via libera dell’autorità per la privacy diventa praticamente un passaggio obbligato.

Multe per eccesso di velocità e guida autonoma sotto la lente

Le osservazioni però non si fermano alla burocrazia. Il Consiglio di Stato ha espresso dubbi anche sul merito del provvedimento, a cominciare dal modo in cui vengono calcolate le multe per eccesso di velocità. Lo schema introduce un meccanismo che dovrebbe legare l’importo della sanzione ai chilometri orari oltre il limite. Le tabelle allegate al testo, tuttavia, non sembrano andare nella stessa direzione e continuano a prevedere fasce di importo invece di una cifra precisa per ogni chilometro orario di sforamento.

C’è poi la questione del reddito del trasgressore. La legge delega prevede la possibilità di commisurare le sanzioni anche alla situazione economica e reddituale di chi commette l’infrazione. Nel testo del Governo, invece, il reddito entra in gioco soprattutto per la rateizzazione dei pagamenti e non va a incidere direttamente sulla cifra da versare. Ulteriori spiegazioni sono state chieste anche sulle regole per i veicoli a guida autonoma, in particolare sulle responsabilità del controllore e sul passaggio dalla presenza a bordo al controllo da remoto.

Anche il calendario di attuazione del nuovo Codice della Strada è tutt’altro che definito. Lo schema legislativo indica una prima data di entrata in vigore al 1° aprile 2027, mentre l’applicazione concreta delle nuove regole scatterebbe dal 1° gennaio 2028. Tutto dipende però dall’adozione del regolamento attuativo, e se l’approvazione di quest’ultimo dovesse tardare le tempistiche potrebbero allungarsi ancora.

Nel frattempo il Governo dovrà rispondere alle osservazioni entro il 25 novembre, completando gli atti e fornendo le spiegazioni sollecitate. Solo a quel punto i giudici amministrativi potranno riprendere l’esame del testo e formulare il parere vero e proprio. In parallelo andrà avanti anche l’iter parlamentare dello schema di decreto legislativo. Per gli automobilisti non cambia nulla nell’immediato, visto che restano valide le attuali norme del Codice della Strada. Le novità annunciate dovranno aspettare la conclusione del percorso legislativo e l’approvazione delle relative disposizioni attuative.

Fonte: TecnoAndroid