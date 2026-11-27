WhatsApp continua a investire sugli adesivi e adesso prepara un’applicazione dedicata soltanto a loro. Si chiama WhatsApp Stickers e permetterà di sfogliare, cercare o creare pacchetti di adesivi da usare nelle chat e negli stati, ampliando le funzioni già presenti nell’app principale. La novità arriva a breve distanza da un’altra introduzione, per ora in beta, che consente di inviare adesivi sonori per rendere le conversazioni un po’ più vivaci.

Il progetto riguarda sia Android sia iOS. La scheda dell’app esiste già sul Google Play Store e su App Store, accompagnata dal suo logo, ma al momento non è possibile scaricarla. Chi prova ad aprire la pagina si trova davanti a un avviso che segnala come il prodotto non sia disponibile nel Paese di provenienza. Nessuna vera sorpresa, perché il centro assistenza di WhatsApp parla apertamente di un’implementazione graduale e precisa che il servizio potrebbe non essere ancora accessibile a tutti.

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Cosa promette WhatsApp Stickers

Credits: TecnoAndroid

La descrizione pubblicata sul Play Store presenta WhatsApp Stickers come la piattaforma in cui scovare nuovi adesivi da mandare ad amici e familiari, che si tratti dell’illustrazione giusta o del meme perfetto per alleggerire una chat. Le funzioni di base sono tre e piuttosto chiare: trovare nuovi sticker, inviarli singolarmente su WhatsApp e aggiungere intere raccolte al proprio account.

C’è poi un invito esplicito ai creatori di adesivi. Chi realizza sticker può richiedere un accesso anticipato per caricare le proprie collezioni e farle arrivare a un pubblico più ampio. Un passaggio che lascia intuire la volontà di costruire attorno all’app qualcosa di simile a una vera community.

Un secondo documento del centro assistenza entra più nel dettaglio sul funzionamento. Ogni pacchetto mostra il proprio nome e quello di chi lo ha realizzato, e basta toccare il tasto “Aggiungi” per portarlo su WhatsApp. Le schede descritte ufficialmente sono due. “Sfoglia” è quella principale e raccoglie le collezioni create da altri utenti, mentre “Carica” serve a pubblicare i propri lavori, che dovranno comunque rispettare le linee guida della piattaforma sugli sticker.

Le altre schede e i tempi di rilascio

Le anteprime più complete circolate finora raccontano però un’app decisamente più ricca rispetto alle due schermate visibili sullo store. Accanto a “Sfoglia” e “Carica” compaiono infatti diverse altre sezioni, e non è chiaro se si tratti di funzioni destinate ad arrivare solo in un secondo momento, magari dopo ulteriori fasi di sviluppo. La scheda “Cerca” consente di individuare pacchetti specifici per nome o parola chiave, mentre “Tuoi” raccoglie e gestisce le collezioni personali dell’utente.

Non mancano strumenti pensati espressamente per chi produce contenuti. “Approfondimenti” mostra le statistiche relative ai propri pacchetti di sticker, “Crea” permette di realizzarne di nuovi direttamente dall’app e “Profilo” serve a costruire la pagina personale da presentare agli altri membri della community di WhatsApp Stickers. Un insieme di funzioni che trasforma il semplice catalogo di adesivi in uno spazio dove pubblicare, gestire e monitorare le proprie creazioni.

Sul fronte delle tempistiche il quadro rimane invece vago. L’applicazione è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile per il pubblico, e il team di WhatsApp non ha comunicato alcuna data di rilascio ufficiale. Con ogni probabilità un annuncio arriverà a ridosso della pubblicazione su Google Play Store e App Store, ma al momento non esiste una stima affidabile su quando questo potrà avvenire.

Fonte: TecnoAndroid