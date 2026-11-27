La Commissione europea potrebbe presto infliggere sanzioni a quattro tra i siti più conosciuti del settore, cioè Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos. Al centro della vicenda c’è il Digital Services Act (DSA), il regolamento europeo che disciplina i servizi digitali, e in particolare un aspetto che Bruxelles considera tutt’altro che marginale: la verifica dell’età. Secondo l’esecutivo comunitario le quattro piattaforme per adulti non hanno ancora adottato un sistema davvero efficace per impedire l’accesso ai minori, e i correttivi presentati finora sono stati giudicati insufficienti.

Basta dichiararsi maggiorenni per entrare

L’indagine nei confronti di Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos è stata aperta a fine maggio 2025. Il nodo, a guardarlo bene, è piuttosto semplice da descrivere. Per accedere ai quattro portali è sufficiente dichiarare di essere maggiorenni, senza alcun tipo di controllo successivo che confermi quanto affermato dall’utente. Un passaggio che, nei fatti, chiunque può superare in pochi secondi.

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I gestori hanno introdotto anche altri accorgimenti, come l’oscuramento delle pagine, gli avvisi sui contenuti e l’etichetta “Riservato agli adulti”. Si tratta però di misure che non impediscono ai minori di raggiungere il materiale presente sui siti. In altre parole servono a segnalare la natura dei contenuti, ma non a bloccare chi non ha l’età per vederli.

Un discorso a parte merita Stripchat, che nel frattempo ha perso lo status di piattaforma online di dimensioni molto grandi, la cosiddetta VLOP. Il motivo è legato al numero di utenti attivi mensili, sceso sotto la soglia fissata a 45 milioni. Questo cambio di classificazione non la esonera comunque dagli obblighi di tutela dei minori, perché il Digital Services Act li prevede per le piattaforme di qualsiasi dimensione, grandi o piccole che siano.

Le violazioni contestate e il peso di una possibile multa

A fine marzo 2026 la Commissione europea ha accertato diverse violazioni del DSA. Tra queste spicca proprio la mancanza di un meccanismo efficace di verifica dell’età capace di impedire l’accesso ai contenuti a chi non ha ancora compiuto 18 anni. Le quattro società hanno comunicato a Bruxelles una serie di rimedi pensati per risolvere la questione, ma le proposte non sono state ritenute adeguate.

Il confronto con le autorità europee è tuttora aperto e le discussioni proseguono. Secondo alcuni funzionari, però, Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos difficilmente riusciranno a evitare una sanzione. E la cifra potenziale non è affatto trascurabile, dato che il regolamento consente di arrivare fino al 6% delle entrate globali annuali delle aziende coinvolte. Un tetto pensato proprio per rendere le multe significative anche per i grandi operatori del web.

Il portafoglio digitale europeo come soluzione futura

Sul fronte tecnico la strada sembra già tracciata. In futuro la verifica dell’età passerà attraverso il portafoglio europeo di identità digitale, lo strumento che in Italia prende il nome di IT Wallet. L’idea è quella di affidare il controllo a un sistema riconosciuto a livello europeo, superando così la semplice autodichiarazione che oggi consente a chiunque di entrare sulle piattaforme per adulti.

Nel periodo di transizione, prima che il portafoglio digitale sia pienamente operativo, gli utenti dovranno affidarsi a un’app dedicata per dimostrare di essere maggiorenni. Quest’ultima applicazione è ancora in fase di sviluppo.

Fonte: TecnoAndroid