Su Amazon il robot aspirapolvere e lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T90 MAX PRO scende a 399€, un prezzo decisamente interessante per un modello che nel catalogo del marchio occupa la fascia più alta. Lo sconto è già applicato in pagina, quindi non serve alcun codice, e la promozione riguarda la versione Black/White. Sul piano tecnico si tratta di un dispositivo con aspirazione da 40.000 Pa e lavaggio ad acqua calda, pensato per chi cerca una pulizia profonda senza dover intervenire di continuo.

I robot per la casa sono diventati via via più indipendenti e potenti, ed ECOVACS ha costruito buona parte della propria reputazione proprio sull’unione tra un’aspirazione molto energica e sistemi di lavaggio che imitano il gesto manuale. T90 MAX PRO segue questa filosofia e si rivolge in particolare a chi vive con animali domestici, possiede tappeti di pregio oppure ha pavimenti delicati che richiedono attenzioni costanti e una cura accurata.

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Aspirazione da 40.000 Pa e spazzola che non si aggroviglia

Il cuore del DEEBOT T90 MAX PRO è il sistema BLAST con una aspirazione da 40.000 Pa, un valore molto alto per la categoria. Una forza del genere consente di catturare polvere e detriti sia dalle superfici dure sia dalle fibre più nascoste dei tappeti. Per gestire tanta potenza senza intoppi entra in gioco la tecnologia ZeroTangle 4.0, studiata apposta per evitare che capelli e peli degli animali finiscano attorcigliati intorno alla spazzola centrale, uno dei problemi più fastidiosi per chi usa questi apparecchi ogni giorno.

C’è poi un dettaglio meno visibile ma utile nella vita quotidiana. La struttura a doppio cuscinetto rinforzata garantisce stabilità durante il funzionamento e questo si traduce in una rumorosità contenuta, nonostante la notevole spinta aspirante sprigionata dal motore.

Lavaggio con rullo e stazione OMNI ad acqua calda

Al posto del classico panno statico il robot adotta il sistema OZMO ROLLER 3.0, con un rullo da 27 cm che esercita una pressione costante di 3800 Pa e ruota a 200 giri al minuto. In pratica le macchie ostinate e i residui appiccicosi si sciolgono con grande facilità, senza bisogno di ripassare più volte sulla stessa zona del pavimento.

La novità più interessante però riguarda la stazione OMNI. Durante il ciclo di autopulizia utilizza acqua riscaldata fino a 100 °C per igienizzare il rullo, eliminando grasso e batteri. Terminato il lavaggio, un flusso di aria calda a 45 °C asciuga la microfibra così da prevenire la formazione di cattivi odori, e l’intero sistema diventa quasi del tutto autonomo, con un intervento dell’utente ridotto al minimo.

Navigazione precisa, bordi puliti e dettagli dell’offerta su Amazon

Per non lasciare angoli scoperti c’è la tecnologia TruEdge 3.0, che porta il rullo fino a 1,5 cm da bordi e spigoli seguendo con precisione il profilo di mobili e pareti. La mappatura degli ambienti è affidata al sensore dToF LiDAR, rapido e accurato, mentre il sistema TrueDetect 3D si occupa di riconoscere gli ostacoli fino a 2 cm di altezza lungo il percorso.

Anche le dimensioni giocano a favore. Con un corpo alto appena 95 mm il robot ECOVACS scivola senza fatica sotto divani e letti, e quando incontra un tappeto solleva automaticamente il mop di 15 mm, così la superficie resta asciutta durante il passaggio.

Venendo alla promozione, ECOVACS DEEBOT T90 MAX PRO è disponibile su Amazon a 399€ con lo sconto già applicato direttamente nella pagina del prodotto, senza necessità di inserire codici. Il periodo di validità indicato va dal 23 al 30 novembre 2026, ma l’offerta resta comunque legata alla disponibilità e vale fino a esaurimento scorte.

Fonte: TecnoAndroid