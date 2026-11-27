Il mese di dicembre 2026 porta agli abbonati di PS Plus Essential un terzetto di giochi gratis decisamente vario, svelato da Sony il 25 novembre. Dentro ci sono uno skater leggendario, un guerriero saiyan e un soldato bloccato sottoterra. Sembra l’inizio di una barzelletta e invece è la proposta ufficiale per le prossime settimane. I titoli in arrivo sono Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 e Amnesia: The Bunker, tre esperienze che non potrebbero essere più lontane tra loro per atmosfera e ritmo.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 apre la selezione di PS Plus

La scelta arriva in un momento un po’ delicato per Sony, reduce da un’edizione dei Game Awards non proprio generosa di nomination per le sue esclusive. Forse anche per questo l’azienda giapponese ha deciso di chiudere novembre con un annuncio di peso, capace di attirare l’attenzione degli iscritti al servizio. Non è escluso che i livelli più costosi dell’abbonamento riservino ulteriori sorprese, ma intanto a fare da apripista ci pensa Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, che già sulla carta rappresenta un ottimo punto di partenza per il pacchetto mensile.

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Si tratta dell’edizione cross gen, quindi gli skatepark legati al nome del campione mondiale della tavola a rotelle girano in maniera nativa sia su PS4 sia su PS5. Nessun compromesso, insomma, per chi possiede ancora la console della generazione precedente. Vicarious Visions e Iron Galaxy hanno rimesso a lucido i due capitoli aggiungendo parecchi dettagli inediti, senza però fermarsi a una semplice rinfrescata. La campagna del quarto episodio è stata infatti stravolta rispetto all’originale, e questo rende la raccolta interessante anche per chi quei giochi li conosce a memoria da anni.

Le scazzottate di Dragon Ball Xenoverse 2

Dal primo dicembre 2026 al 4 gennaio 2027 gli iscritti a PS Plus Essential potranno anche buttarsi nelle battaglie interplanetarie di Dragon Ball Xenoverse 2. Il titolo non è certo una novità assoluta, ma ha ricevuto aggiornamenti e nuovi contenuti in modo costante fin dal giorno del lancio, cosa che gli ha permesso di restare vivo molto a lungo. L’ultimo DLC, che corrisponde al quarto capitolo della saga del futuro, regala a Chronoa e Goku nuove forme con cui scendere in campo. Chi invece non ha mai messo mano al gioco può sfruttare questa finestra per prendere confidenza con l’esperienza di base, senza sentirsi obbligato a puntare subito sui contenuti aggiuntivi. Per molti giocatori la proposta mensile del servizio potrebbe essere proprio l’occasione giusta per scoprire con calma un’opera che negli anni ha accumulato parecchio materiale e che si presta bene a sessioni lunghe durante le feste.

Amnesia: The Bunker porta l’orrore nella prima guerra mondiale

A chiudere la lista c’è Amnesia: The Bunker, l’unico dei tre a essere stato concepito esclusivamente per PS4. Per i possessori di PS5 questo non rappresenta un ostacolo, dato che grazie alla retrocompatibilità il gioco si avvia senza problemi anche sulla console più recente. Qui il tono cambia in modo radicale rispetto agli altri due titoli della selezione, perché le acrobazie sulla tavola e i combattimenti colorati lasciano spazio a un’atmosfera cupa e soffocante. Il protagonista è il soldato francese Henri Clément, e il compito affidato al giocatore è sopravvivere all’interno di un bunker della prima guerra mondiale. Il fuoco nemico, però, è soltanto uno dei pericoli che si nascondono tra quelle pareti, e resistere agli attacchi dei soldati avversari non basta per uscirne vivi.

Fonte: TecnoAndroid