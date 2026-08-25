WhatsApp, Scam Alert: l’AI anti-truffa che gira sul telefono

Le truffe su WhatsApp sono diventate una seccatura quotidiana per milioni di persone, e Meta ha deciso di affrontarle con un approccio diverso dal solito: un modello di intelligenza artificiale che gira direttamente sullo smartphone, senza passare dai server dell’azienda. La funzione si chiama Scam Alert, è ancora in fase di sviluppo e per ora si vede solo su alcuni dispositivi che usano la versione beta dell’app. L’idea di fondo è semplice, almeno sulla carta: leggere i messaggi sospetti in arrivo da numeri sconosciuti e avvisare l’utente prima che finisca nei guai.

Non è la prima protezione di questo tipo, va detto. WhatsApp già segnala quando qualcuno prova a collegare un account a un altro dispositivo, una delle tecniche più usate da chi tenta di rubare profili. Scam Alert però lavora su un terreno diverso, quello del contenuto delle conversazioni, che storicamente è sempre stato territorio delicatissimo proprio per via della crittografia end to end.

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Come funziona il modello AI on device

Il punto centrale è proprio questo: il modello AI on device resta sul telefono. Meta non ha specificato quale sia il modello utilizzato, ma ha chiarito che nessun messaggio viene spedito ai suoi server per l’analisi. Tutto avviene in locale, e secondo l’azienda l’elaborazione è abbastanza leggera da non incidere né sulle prestazioni del dispositivo né sulla durata della batteria. Chi ha già provato funzioni simili su altre app sa quanto questo dettaglio conti nella pratica.

La funzionalità è opzionale. Chi decide di attivarla scarica il modello, che a quel punto inizia a controllare i messaggi ricevuti da contatti non presenti in rubrica. L’addestramento è avvenuto sulla base dei messaggi segnalati dagli utenti stessi, quindi su casi reali di raggiri già individuati. Quando il sistema riconosce qualcosa che assomiglia a un tentativo di frode, in chat compare un avviso visibile solo a chi riceve il messaggio. Il mittente non ne sa nulla, e questo evita che i truffatori capiscano quando sono stati intercettati.

Da lì la scelta passa all’utente: bloccare il contatto, segnalarlo oppure semplicemente andare avanti con la conversazione. Nessun blocco automatico, nessuna chat che sparisce senza preavviso.

Un sistema del genere sbaglia, prima o poi. Meta lo mette in conto, e infatti ha previsto la possibilità di contrassegnare una chat come attendibile: l’avviso viene rimosso e Scam Alert non segnalerà più quella conversazione. Chi vuole dare una mano al miglioramento del sistema può anche condividere gli ultimi cinque messaggi ricevuti, così da alimentare la precisione del rilevamento. Anche qui, si tratta di una scelta volontaria, non di un passaggio obbligato.

Sul fronte della privacy l’azienda ha pubblicato una descrizione piuttosto dettagliata degli aspetti tecnici, elencando le soluzioni adottate per proteggere i dati. La crittografia end to end resta ovviamente attiva, e il fatto che l’analisi avvenga interamente sul dispositivo è il perno su cui ruota tutta l’architettura. Nessun contenuto lascia il telefono a meno che non sia l’utente a decidere diversamente.

La funzione, come detto, è ancora in test. Alcuni utenti possono provarla attraverso la versione beta delle applicazioni e inviare feedback a Meta, che sta usando questa fase per capire quanto il modello sia affidabile sul campo. L’annuncio è arrivato il 13 agosto 2026 e non sono state comunicate date precise per il rilascio su larga scala.

Chi riceve regolarmente messaggi da numeri mai visti, magari con offerte di lavoro improbabili o richieste di denaro travestite da emergenze familiari, troverà in Scam Alert un filtro in più. Non una barriera assoluta, ma un avviso che arriva nel momento giusto, prima che la conversazione prenda una piega pericolosa.