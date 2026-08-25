iOS 27, la settima beta porta Siri AI e Apple Intelligence ovunque

La settima beta di iOS 27 è arrivata sui dispositivi degli sviluppatori, e continua il percorso estivo che porterà Apple al rilascio pubblico previsto per settembre. Niente stravolgimenti nell’impianto generale, ma il quadro comincia a farsi più chiaro: questo aggiornamento ruota quasi interamente attorno alla nuova versione dell’assistente, quella che Apple chiama Siri AI, e a un’espansione capillare dell’intelligenza artificiale dentro le app di sistema.

Chi è iscritto all’Apple Developer Program può installarla subito dall’app Impostazioni, seguendo il percorso Generali, poi Aggiornamento Software, quindi Aggiornamenti Beta, dove va selezionata la voce dedicata alla beta sviluppatori di iOS 27. Come da tradizione, questa release dovrebbe poi trasformarsi nella quinta beta pubblica, mentre la versione definitiva per tutti gli utenti arriverà il mese prossimo.

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Vale la solita raccomandazione, che non è una formalità: il software in fase beta porta con sé bug, autonomia della batteria che scende più del previsto, app che si comportano male o smettono di funzionare. Non è il caso di installarlo sull’iPhone che serve tutti i giorni.

Siri AI è il vero centro di gravità di iOS 27

La novità che tiene insieme tutto il resto è la ricostruzione dell’assistente vocale. Siri AI poggia sulla nuova generazione di Apple Intelligence e sui nuovi Apple Foundation Models, e cambia il modo in cui l’assistente risponde: conversazioni più articolate, capacità di tenere conto del contesto personale, una conoscenza del mondo più ampia rispetto al passato, consapevolezza di ciò che compare sullo schermo e azioni molto più profonde dentro le applicazioni.

Su iPhone cambia anche l’aspetto. Siri AI si aggancia visivamente alla Dynamic Island con una nuova interfaccia, e per la prima volta esiste un’app dedicata all’assistente, pensata per rileggere le conversazioni passate e ritrovarle anche sugli altri dispositivi.

Nel pacchetto rientra pure Visual Intelligence, con una modalità Siri integrata nell’app Fotocamera e alcune modifiche che toccano il funzionamento del Controllo Fotocamera sugli iPhone che lo supportano.

L’espansione di Apple Intelligence non si ferma all’assistente. iOS 27 porta funzioni basate sull’AI dentro Foto, Safari, Password, Mail, Messaggi, Telefono, Comandi Rapidi, Casa e altre app ancora. Una parte di queste elaborazioni avviene direttamente sul dispositivo, mentre le richieste più pesanti passano attraverso Private Cloud Compute, l’infrastruttura server che Apple ha costruito proprio per gestire i carichi che l’iPhone da solo non riesce a sostenere.

Le altre novità che arrivano con l’aggiornamento

Lasciando da parte l’intelligenza artificiale, resta comunque una lista corposa di modifiche. Apple ha rifinito il design Liquid Glass introdotto l’anno scorso, aggiungendo un cursore che permette di regolare la trasparenza dell’interfaccia di sistema. Una richiesta che era arrivata forte e chiara dagli utenti dopo il debutto del linguaggio visivo.

Sul fronte prestazioni ci sono interventi sull’apertura delle app, sul caricamento della libreria in Foto, sull’avvio della Fotocamera quando la Modalità Risparmio Energetico è attiva, sui trasferimenti AirDrop e sul passaggio dal Wi-Fi alla rete cellulare.

Il resto è un insieme di aggiunte più piccole ma concrete: parole chiave e valutazioni a stelle in Foto, presentazioni personalizzabili, un comportamento più fluido della Fotocamera, invio continuo in Messaggi, Dual Capture in FaceTime, equalizzatore personalizzato per gli AirPods, nuove opzioni di recupero dell’account, un metodo più rapido per cambiare carta in Apple Pay e la generazione di sfondi tramite intelligenza artificiale.

La beta 7 di iOS 27 è già in distribuzione e, come accade a ogni giro, saranno le prossime ore a far emergere eventuali dettagli nascosti nel codice o piccole modifiche non documentate nelle note di rilascio.