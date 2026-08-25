iPadOS 27, arriva la beta 7: il rilascio pubblico è vicino

La settima beta di iPadOS 27 è arrivata, e con lei una serie di aggiornamenti che segnano l’ultimo tratto di strada prima del rilascio pubblico. Apple ha distribuito il nuovo pacchetto di build agli sviluppatori, coinvolgendo anche watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, in quello che ormai è un rito estivo ben collaudato. Nessuna sorpresa clamorosa, come da copione in questa fase, ma il segnale che il traguardo di metà settembre è vicino.

Il ciclo di test per iOS 27 e per il resto della famiglia di sistemi operativi è praticamente agli sgoccioli. L’azienda di Cupertino dovrebbe distribuire le versioni definitive proprio a metà settembre, quindi nel giro di poche settimane. E quando si arriva a questo punto del calendario, chi installa le beta sa già cosa aspettarsi: correzioni, rifiniture, stabilità. Poco altro.

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Cosa cambia davvero nella beta 7

Le novità sostanziali, quelle che fanno notizia, sono ormai alle spalle. La beta 7 di iPadOS 27 e degli altri sistemi si concentra quasi interamente sulla caccia ai bug e sul rendere l’esperienza più fluida. È il momento in cui Apple smette di aggiungere e comincia a limare.

Detto questo, qualche piccolo ritocco visibile può ancora spuntare fuori. Modifiche alle icone delle app, aggiustamenti a elementi dell’interfaccia, dettagli minori che spesso vengono scovati dagli utenti più attenti nelle prime ore dopo il rilascio. Sono cose che capitano anche in beta avanzate. Ma funzioni completamente nuove o cambiamenti strutturali a questa distanza da settembre sono altamente improbabili.

Guardando alla storia delle estati passate di Apple, difficilmente ci sarà più di un’altra beta prima dell’arrivo della Release Candidate. La beta 8 dovrebbe quindi presentarsi la prossima settimana per iPadOS 27 e compagni, chiudendo di fatto la fase di test vera e propria.

Il calendario verso l’evento iPhone

Il passaggio successivo è quello che conta di più. Le versioni RC dovrebbero debuttare subito dopo l’evento iPhone, seguendo la sequenza che Apple ripete ogni anno con precisione quasi cronometrica. La data dell’evento, del resto, potrebbe essere annunciata già in questa settimana.

L’ipotesi più solida al momento punta su mercoledì 9 settembre per la presentazione dei nuovi iPhone. Una collocazione che si incastra perfettamente con il resto del quadro, considerando che le RC arrivano tradizionalmente nelle ore immediatamente successive al keynote e che il rilascio pubblico segue di pochi giorni.

Per chi sta seguendo il ciclo di test, quindi, la beta 7 di iPadOS 27 rappresenta uno degli ultimi passaggi prima della versione finale. Chi ha installato le build di prova sui propri dispositivi si troverà presto a passare alla versione stabile senza dover formattare nulla, come accade sempre quando si arriva alla RC.

Le versioni coinvolte e cosa aspettarsi

Il rilascio odierno abbraccia l’intero ecosistema: oltre a iPadOS 27, ci sono tvOS 27 per Apple TV, watchOS 27 per Apple Watch e visionOS 27 per Vision Pro. Un aggiornamento coordinato, come sempre, perché Apple preferisce far camminare tutte le piattaforme allo stesso passo.

Chi installa queste beta lo fa ormai più per curiosità che per scoprire novità. Le funzioni principali sono state svelate mesi fa e testate a fondo. Quello che resta è il lavoro sotterraneo, quello che non si vede ma che determina se un sistema operativo al debutto funzionerà bene fin dal primo giorno oppure no.

La prossima tappa è la beta 8, attesa nei prossimi giorni.