WhatsApp: la super truffa ti inganna con un gruppo di lavoro

Attualmente l’applicazione più utilizzata in tutto il mondo per scambiare i messaggi senza ombra di dubbio è WhatsApp, l’applicazione vanta infatti un bacino di utenza davvero incredibile conquistato nel corso degli anni grazie a miglioramenti costanti che il team di sviluppo si è impegnato ad offrire a tutta la community, ciò nel tempo ha fatto aumentare il numero di utilizzatori dell’applicazione super superando ormai quota 2 miliardi da diverso tempo.

L’enorme numero di utenti ovviamente annovera utenti di qualsiasi tipologia da quelli che ovviamente vogliono usare WhatsApp in modo normale e tranquillo a quelli che purtroppo vedono l’applicazione come una possibile fonte di guadagno illecito, ovviamente WhatsApp non ha responsabilità da questo punto di vista dal momento che tutto dipende dall’uso sbagliato che alcuni utenti fanno dell’applicazione, ovviamente stiamo parlando dei truffatori che colpiscono gli utenti comuni con l’obiettivo di sottrarre denaro o informazioni sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il fenomeno purtroppo sta colpendo anche l’Italia senza sosta e ogni giorno molti utenti segnalano l’arrivo di strani messaggi dietro i quali però purtroppo si cela una truffa, oggi ve ne raccontiamo una che sta davvero creando molti problemi a tante persone.

La truffa del gruppo che promette tanti soldi

La truffa in questione colpisce gli utenti presentandosi sottoforma di un gruppo all’interno del quale i truffatori propongono a diverse vittime di guadagnare facilmente mettendo like ad alcuni video YouTube inviati all’interno del gruppo, i truffatori paradossalmente inviano veramente dei bonifici di qualche decina di euro alle vittime in modo da far abbassare loro la guardia, dopodiché però propongono al malcapitato che ci sta cascando di inviare a sua volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendo la restituzione della somma più degli interessi decisamente sostanziosi, ovviamente quei soldi non appena inviati non farebbero mai ritorno al proprietario dal momento che i truffatori sparirebbero nel nulla insieme alla cifra.