WhatsApp Beta, arriva la foto di copertina come su Business

Su WhatsApp Beta per Android sta arrivando una novità che alcuni utenti potrebbero già conoscere, perché finora era riservata a chi usa l’app pensata per le aziende. Si tratta della possibilità di aggiungere un’immagine di copertina al proprio profilo, cioè una foto in formato orizzontale che si affianca a quella classica e rende la pagina personale più ricca e riconoscibile.

Il team di sviluppo del popolare servizio di messaggistica istantanea continua a lavorare con costanza su nuove funzioni e ritocchi grafici, alcuni più evidenti di altri. L’obiettivo resta sempre lo stesso, ovvero offrire un’esperienza piacevole e lasciare a ciascuno più spazio per adattare l’applicazione ai propri gusti. In questo percorso si inserisce anche la foto orizzontale per il profilo, una funzione ancora in fase di implementazione che rappresenta un piccolo ma concreto passo avanti sul fronte della personalizzazione.

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Da WhatsApp Business alla versione per tutti

La funzione non è del tutto inedita. Su WhatsApp Business era già disponibile e adesso comincia a comparire anche nella versione destinata agli utenti normali. Il debutto passa dalla build 2.26.43.11 beta per Android, che abilita all’interno di WhatsApp il supporto a questa nuova opzione dedicata all’aspetto del profilo.

Dal punto di vista visivo la foto di copertina si presenta come un banner orizzontale collocato nella parte alta della pagina del profilo. Non prende il posto dell’immagine del profilo vera e propria, anzi le due convivono senza problemi e ognuno può decidere di mantenerle entrambe. In pratica la classica foto resta dove è sempre stata, mentre alle sue spalle trova spazio un elemento grafico più ampio che fa da sfondo.

Il banner non resta confinato solo lì. Compare infatti anche in cima alle impostazioni dell’app, così da essere visibile ogni volta che si apre quella sezione. Chi preferisce non caricare nessuna foto non deve preoccuparsi di ritrovarsi con uno spazio vuoto, perché in quel caso WhatsApp mostra automaticamente un’immagine predefinita.

Come impostarla e chi può vederla

La procedura per aggiungere la copertina è piuttosto semplice. Basta toccare il pulsante Modifica nella pagina del proprio profilo per scegliere l’immagine da utilizzare come banner orizzontale. Nessun percorso complicato tra menu nascosti, quindi, ma un’opzione inserita proprio dove ci si aspetterebbe di trovarla.

Non manca nemmeno un controllo sulla privacy, aspetto tutt’altro che secondario quando si parla di foto personali. Gli utenti possono stabilire chi è autorizzato a visualizzare la copertina scegliendo tra quattro opzioni, ovvero Tutti, I miei contatti, I miei contatti tranne e Nessuno. Si tratta delle stesse logiche già adottate dall’app per altri elementi del profilo, il che rende la scelta immediata anche per chi non ha particolare dimestichezza con le impostazioni.

Per il momento la novità è riservata a una parte degli iscritti al programma WhatsApp Beta su Android e non ci sono indicazioni precise sui tempi della distribuzione definitiva. Al momento non si sa quando l’immagine di copertina sarà implementata per tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid