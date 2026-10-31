Nuvola su Marte: quella di Arsia Mons nascerebbe senza polvere

Una nuvola su Marte potrebbe nascere seguendo regole fisiche diverse da quelle che governano il cielo sopra le nostre teste. Al centro della questione c’è la Arsia Mons Elongated Cloud, una formazione allungata e piuttosto spettacolare che compare sul Pianeta Rosso e che, secondo alcuni modelli al computer, non avrebbe bisogno di quel minuscolo granello di sale o di polvere da cui prendono vita le comuni nubi terrestri. Un dettaglio che sembra tecnico ma che tocca il modo stesso in cui una nuvola si forma.

Per capire perché la faccenda abbia attirato l’attenzione bisogna partire da ciò che succede ogni giorno sulla Terra. Le nuvole che vediamo passare, quelle più banali e familiari, non nascono dal nulla. Hanno bisogno di un punto di partenza molto concreto, cioè una particella di sale o polvere sospesa nell’aria attorno alla quale il vapore può raccogliersi. È un meccanismo talmente diffuso da sembrare scontato, quasi una legge universale. Eppure sul vicino rosso del nostro sistema le cose potrebbero andare in maniera diversa.

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Perché le nuvole terrestri partono da un granello

Il ruolo di quel piccolo frammento solido è decisivo. Senza un appoggio il vapore farebbe molta più fatica a trasformarsi in goccioline o cristalli visibili, ed è proprio grazie a queste impurità sospese che le formazioni nuvolose terrestri riescono a prendere corpo con facilità. Sale marino e polveri fanno insomma da innesco, un po’ come una scintilla che accende il processo.

Ecco perché l’idea che una nube marziana possa farne a meno suona così sorprendente. Il titolo stesso della ricerca parla di una fisica sorprendente alla base di questa formazione, e il motivo sta tutto qui. Se il sale e la polvere sono il punto di partenza abituale sulla Terra, una nuvola capace di nascere senza di loro rappresenta un’eccezione che merita di essere osservata con attenzione.

La nube di Arsia Mons e la nucleazione omogenea

Il fenomeno chiamato in causa è la nucleazione omogenea, un processo in cui il vapore si condensa direttamente, senza appoggiarsi a particelle estranee. In pratica la nuvola si costruirebbe da sola, partendo esclusivamente dalla sostanza che la compone. Sulla Terra le nubi quotidiane seguono quasi sempre la strada opposta, quella che passa per un granello di sale o di polvere, ed è questo contrasto a rendere la formazione marziana così interessante agli occhi di chi studia l’atmosfera dei pianeti.

La Arsia Mons Elongated Cloud prende il nome proprio dal rilievo marziano a cui è associata e dalla sua forma allungata, ben riconoscibile. Non si tratta di una nuvoletta qualsiasi ma di una struttura definita come particolarmente vistosa, una di quelle che saltano all’occhio. Ed è proprio una formazione così appariscente a offrire l’occasione per mettere alla prova le conoscenze sulla nascita delle nubi in un ambiente diverso dal nostro.

Va detto che il quadro resta prudente. Nessuno sostiene con certezza assoluta che le cose stiano esattamente così: la nube potrebbe nascere grazie a questa fisica insolita, ed è una differenza tutt’altro che marginale. Il condizionale è d’obbligo perché l’indicazione arriva dalle simulazioni e non da una verifica diretta sul posto.

A suggerire che la Arsia Mons Elongated Cloud non segua la strada battuta dalle nuvole terrestri sono infatti proprio i modelli al computer, secondo i quali questa formazione del Pianeta Rosso non avrebbe bisogno di sale o polvere per prendere forma.

Fonte: TecnoAndroid