iPhone 18 Pro, vendite +29% in Cina ma frenano USA e Giappone

Le prime settimane di vendita di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max raccontano una storia a due velocità, con mercati che reagiscono in modo molto diverso ai nuovi top di gamma di Apple. I dati raccolti da Counterpoint Research sulle prime tre settimane di commercializzazione mostrano una domanda in calo negli Stati Uniti e in Giappone, compensata però da una crescita robusta in Cina, dove l’aumento ha toccato il 29%. Un andamento che non arriva del tutto a sorpresa, visto che già la fase dei preordini aveva lasciato intravedere un interesse particolarmente vivace proprio sul mercato cinese.

Il quadro complessivo, guardato dall’alto, è positivo. Mettendo insieme i due modelli, le vendite globali risultano cresciute del 3,1% rispetto allo stesso periodo di lancio della generazione precedente. Per Cupertino è un risultato che fa piacere, senza dubbio. Eppure quel numero da solo dice poco, perché nasconde accoglienze molto differenti a seconda del Paese e merita di essere scomposto pezzo per pezzo.

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Stati Uniti e Giappone frenano, la Cina accelera

Il dato forse più curioso arriva proprio dal mercato di casa. Negli Stati Uniti Apple ha registrato per ora un calo del 4% rispetto al debutto della serie precedente. Non si tratta di un crollo, ma è comunque un segnale da tenere d’occhio, considerando quanto quel mercato pesi da sempre nei conti dell’azienda.

Ben più marcata la contrazione in Giappone, dove la flessione ha raggiunto il 27%. Una percentuale importante, che fotografa una frenata decisa in un Paese storicamente affezionato agli iPhone. Il confronto con la Cina rende ancora più evidente la distanza tra le diverse aree: da una parte un mercato che rallenta in modo netto, dall’altra uno che spinge forte e che di fatto regge l’intero bilancio globale della nuova gamma.

È proprio la crescita cinese del 29% a fare la differenza. Senza quella spinta il saldo complessivo difficilmente sarebbe rimasto in territorio positivo. I numeri delle prime tre settimane confermano quindi quanto già emerso con le prenotazioni, quando l’attenzione degli acquirenti cinesi verso iPhone 18 Pro e la sua versione Max si era mostrata subito molto alta. Le due fasi, preordini e vendite effettive, vanno insomma nella stessa direzione.

Quanto costano oggi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max

Sul fronte dei listini, i nuovi modelli si trovano già online a cifre che variano parecchio da un rivenditore all’altro. Per iPhone 18 Pro Max le offerte rilevate partono da 1.438 euro, mentre altrove il prezzo sale a 1.524 euro e in alcuni casi arriva fino a 1.623 euro.

Discorso simile per iPhone 18 Pro, che si può trovare a partire da 1.239 euro. Salendo nella scala dei prezzi si incontrano proposte a 1.289 euro e a 1.449 euro, a seconda del negozio scelto. Le differenze tra un punto vendita e l’altro sono quindi tutt’altro che trascurabili, con uno scarto di circa 200 euro sul modello più piccolo e di quasi 190 euro su quello più grande.

Fonte: TecnoAndroid