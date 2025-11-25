WhatsApp: attenti a questo gruppo ruba soldi, l’inganno è letale

Al giorno d’oggi, ogni utente sicuramente nel proprio smartphone ha installato WhatsApp e lo usa costantemente per restare in contatto con i propri cari in tempo reale grazie alle ottime funzionalità che l’applicazione di messaggistica offre, l’insieme di questi elementi hanno trasformato WhatsApp nell’applicazione più diffusa in tutto il mondo, rendendola di fatto una piazza globale che annovera miliardi di account attivi ormai da diverso tempo.

Si tratta di un traguardo di assoluto livello il cui merito va senza dubbio il team di sviluppo che si occupa di mantenere WhatsApp aggiornata con funzionalità sempre ad hoc per essere utili all’esperienza d’uso, tutto ciò non fa altro che contribuire alla crescita dell’applicazione rendendola sempre più diffusa, l’unica controindicazione di questa crescita così interessante e importante però purtroppo è rappresentata da un uso scorretto che alcuni utenti fanno di WhatsApp.

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Nello specifico, i truffatori utilizzano WhatsApp nel modo più sbagliato possibile dal momento che lo sfruttano per diffondere i truffe decisamente pericolose e pensate per estorcere denaro alle vittime con l’inganno, il fenomeno ovviamente colpisce anche qui in Italia senza esclusione di colpi, oggi vi raccontiamo come funziona l’ultima truffa che sta colpendo davvero tanti italiani.

Il gruppo YouTube

La truffa consiste in un gruppo all’interno del quale i truffatori si spacciano per collaboratori ufficiali di YouTube proponendo alla vittima di ottenere soldi facili mettendo like ad alcuni video, in cambio i truffatori inviano veramente dei bonifici ai malcapitati di qualche decina di euro in modo da far abbassare loro la guardia per poi ingannarli in un secondo momento, nello specifico dopo un po’ di giorni i truffatori propongono la vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro garantendo la sua restituzione aumentata in modo decisamente importante, inutile stare a dire che quei soldi non farebbero mai ritorno e i truffatori svanirebbero nel nulla senza lasciare traccia.