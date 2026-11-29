Il telefono squilla una volta sola, giusto il tempo di attivare la suoneria e lasciare sul display un numero con un prefisso internazionale decisamente insolito. È così che si presenta il Wangiri, una truffa telefonica che non sembra conoscere pause e che punta tutto su un riflesso quasi automatico. Davanti a una chiamata persa la reazione istintiva è richiamare, per capire chi abbia cercato e perché. Ed è esattamente in quell’istante che scatta la trappola, con un danno economico immediato per chi finisce nella rete.

Il meccanismo è semplice e proprio per questo funziona così bene. Non serve convincere nessuno con lunghe conversazioni o messaggi elaborati, basta uno squillo interrotto sul nascere. Tutto il resto lo fa la curiosità della vittima, che si trasforma nel vero motore del raggiro. Chi richiama lo fa pensando a una telefonata importante, magari a qualcuno che non è riuscito a parlare, e invece apre senza saperlo la porta alla frode.

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Un nome giapponese per una frode che si è evoluta

Il termine Wangiri arriva dal Giappone e significa sostanzialmente “squilla e chiudi”, una definizione che descrive alla perfezione la dinamica di questo inganno. Le sue origini risalgono alla fine degli anni ’90, quindi non si tratta affatto di una novità. Col passare del tempo però questo raggiro è cambiato parecchio ed è diventato ancora più subdolo e insidioso rispetto alle prime versioni.

La differenza più evidente riguarda il modo in cui le chiamate vengono generate. I truffatori non lavorano più a mano, numero dopo numero, ma si affidano a software automatizzati e bot capaci di produrre e smistare migliaia di telefonate mute o brevissime nel giro di pochi minuti. Una potenza di fuoco enorme, che permette di raggiungere una quantità di utenti impensabile fino a qualche tempo fa. C’è poi un altro aspetto che rende il fenomeno difficile da arginare. Questi sistemi riescono anche ad aggirare i blocchi impostati dagli operatori, superando così le barriere pensate proprio per filtrare le comunicazioni sospette.

Cosa succede quando si richiama il numero

Lo scopo principale di queste chiamate provenienti da numeri esteri è uno soltanto, ovvero spingere l’utente a ricontattarli. Senza quella telefonata di ritorno il piano non si mette in moto. Quando invece la vittima richiama, il sistema fraudolento si attiva e la comunicazione viene instradata, attraverso dealer o software creati appositamente, verso utenze a tariffazione speciale dal costo altissimo.

Ogni secondo di linea aperta pesa quindi sul credito o sulla bolletta di chi ha composto il numero. Ed è qui che entra in gioco l’ultima parte dell’inganno, forse la più astuta. Dall’altra parte non c’è alcun interlocutore reale pronto a rispondere. Chi chiama si ritrova invece davanti a un silenzio prolungato, a una voce registrata oppure a una musica d’attesa che sembra non finire mai. Sono tutti espedienti studiati con un unico obiettivo, quello di prolungare la comunicazione il più a lungo possibile e far crescere così il costo della chiamata a vantaggio dei truffatori.

Fonte: TecnoAndroid