Il compact disc ritrova spazio grazie a Teenage Engineering, che ha presentato EP/BC1, un lettore CD portatile in cui il disco gira completamente all’aperto, sotto gli occhi di chi lo usa. L’azienda svedese lo ha inserito nella famiglia Broadcast, di cui rappresenta il primo lettore di questo tipo, e lo ha pensato per chi vuole fare qualcosa di più che premere play e ascoltare un album dall’inizio alla fine.

A colpo d’occhio la scelta estetica è quella che salta subito all’attenzione. Il supporto rimane visibile per tutta la durata della riproduzione e questo basta già a distinguere EP/BC1 dai classici apparecchi del passato, dove il disco spariva dentro uno sportellino. Eppure fermarsi all’aspetto sarebbe riduttivo, perché la parte più interessante sta altrove.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le dimensioni del campionatore e l’abbinamento con l’amplificatore

Sul piano fisico il nuovo lettore riprende le misure del campionatore EP133 K.O. II, uno dei prodotti più noti del marchio svedese. Non si tratta di un dettaglio casuale. Mantenere lo stesso formato permette di affiancare i dispositivi in modo ordinato e coerente, come pezzi di uno stesso sistema pensato per stare insieme sulla scrivania o in uno studio.

Proprio in questa logica si inserisce la possibilità di collegare il lettore all’amplificatore EP35, che appartiene alla stessa linea Broadcast. L’idea è quella di una piccola catena audio modulare, dove ogni elemento svolge il proprio compito e si integra con gli altri senza forzature. Per chi conosce già l’ecosistema di Teenage Engineering l’approccio risulterà piuttosto familiare.

Quanto al costo, negli Stati Uniti il prodotto è stato fissato a EUR 272, cifra che corrisponde a circa 260 euro. Una somma che lo colloca lontano dai lettori economici e che si spiega meglio guardando a cosa questo lettore CD è in grado di fare.

Comandi da DJ più che da vecchio Discman

Sono soprattutto i controlli di riproduzione a raccontare la vera natura di EP/BC1, che somiglia molto più a uno strumento da DJ che a un Discman di qualche decennio fa. La manopola principale consente di intervenire sulla velocità del brano e di muoversi al suo interno con precisione, un po’ come si farebbe con un piatto in console.

Accanto alla manopola trovano posto i punti di cue, utili per segnare determinati passaggi e ritrovarli in un attimo quando serve. Chi lavora sui pezzi sa bene quanto sia comodo poter tornare all’istante su una battuta precisa senza doverla cercare ogni volta scorrendo la traccia a mano.

Il dispositivo è anche capace di rilevare il tempo del brano, informazione preziosa per chi deve sincronizzare o mixare. Una serie di piccoli display mostra poi i dati essenziali come la traccia in riproduzione, l’indice, il tempo trascorso e il livello del segnale. Tutto resta a portata di sguardo e non c’è bisogno di consultare altri strumenti per capire cosa sta succedendo.

Messe insieme, queste funzioni hanno senso soprattutto per chi vuole lavorare direttamente su una registrazione senza prima trasferirla su un computer. È proprio questa la ragione per cui il nuovo arrivato della famiglia Broadcast non va considerato un lettore tradizionale adatto a chiunque, ma un apparecchio con una vocazione precisa. Il pubblico a cui si rivolge è quello che con la musica ci lavora, la manipola e la trasforma, partendo da un supporto fisico come il CD e da comandi pensati per un uso creativo più che per il semplice ascolto.

Fonte: TecnoAndroid