Far girare un’intelligenza artificiale dentro un floppy disk sembrava fino a poco tempo fa una battuta da forum di appassionati, e invece Tiny dimostra che si può fare davvero. Si tratta di un algoritmo AI pensato per macchine equipaggiate con processori Intel 486DX e Pentium, con un dettaglio che lo rende quasi surreale. L’intero programma si salva su un singolo floppy disk da 3,5 pollici e quindi occupa circa 1,44 MB in tutto.

Dopo l’esperimento che ha portato ChatGPT addirittura su un Super Nintendo arriva un progetto che per certi versi spinge l’asticella ancora più in là. L’hardware di riferimento è un po’ più potente rispetto alla vecchia console di casa Nintendo, questo è vero, ma i vincoli di spazio diventano ancora più stringenti e costringono a fare i conti con ogni singolo kilobyte disponibile. Tiny nasce proprio da questa sfida, cioè far stare un chatbot completo nello spazio che un tempo bastava a malapena per qualche documento di testo.

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Come è costruito il modello linguistico di Tiny

Il cuore del progetto è un large language model scritto in Turbo C 2.0 e compilato per DOS. Non è del tutto chiaro da quale modello di partenza derivi, però le specifiche tecniche sono note e raccontano parecchio. Si parla di 367.000 parametri distribuiti su quattro livelli con una larghezza di 96 unità, mentre il testo viene elaborato carattere per carattere. I pesi sfruttano una rappresentazione a 8 bit con una scala dedicata a ogni riga e nel complesso si fermano intorno ai 380 KB, una porzione tutto sommato contenuta dello spazio offerto dal dischetto.

Anche l’addestramento ha seguito una logica piuttosto particolare. Il sistema è stato istruito su circa 3.500 informazioni e ognuna è stata proposta con formulazioni linguistiche diverse, così da permettere al chatbot di riconoscere domande scritte in modi differenti ma che puntano allo stesso argomento. Curiosamente l’AI ha avuto un ruolo anche nella nascita di Tiny stesso. Il codice dell’algoritmo porta la firma di Claude Fable 5.2 mentre la fase di addestramento è stata affidata a Claude Opus 5.5, in una sorta di catena in cui un modello moderno lavora per dare vita a un piccolo modello da computer d’altri tempi.

Requisiti, interfaccia e sintesi vocale

Sul fronte dei requisiti il programma chiede circa 540 KB di memoria convenzionale libera. È una quantità compatibile con le configurazioni per cui è stato concepito e non serve nemmeno impazzire con le ottimizzazioni di autoexec.bat e config.sys, quel rituale fatto di righe modificate e riavvii continui che chi ha vissuto l’epoca d’oro del DOS ricorda fin troppo bene.

L’interfaccia richiama lo stile dei programmi DOS tradizionali e chi ha passato qualche pomeriggio davanti a quegli schermi si sentirà subito a casa. Trovano posto un pannello con la cronologia delle conversazioni, un monitor che mostra le attività della rete neurale e una finestra in cui digitare le domande. Non mancano poi diverse scorciatoie da tastiera associate ai tasti funzione, proprio come succedeva nei software di quegli anni, quando il mouse non era affatto scontato.

C’è spazio persino per la sintesi vocale delle risposte. La voce è robotica e suona particolarmente male, che in questo caso significa esattamente il contrario, quando viene riprodotta attraverso gli speaker integrati dei computer dell’epoca.

Fonte: TecnoAndroid