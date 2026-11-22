Nel sud dell’India, vicino a Puducherry e a pochi chilometri dall’oceano Indiano, esiste una comunità che da oltre mezzo secolo prova a vivere senza denaro contante, senza partiti politici e senza religioni organizzate. Si chiama Auroville ed è uno degli esperimenti di città utopica più conosciuti al mondo. La storia, dalla Grecia di Platone fino ai tempi di Tommaso Moro, dimostra che gli esseri umani sono sempre stati più bravi a teorizzare società ideali che a realizzarle davvero. Questo però non ha mai impedito di continuare a provarci, nemmeno in pieno ventunesimo secolo.

Il progetto ha avuto una certa risonanza anche grazie all’attenzione ricevuta in passato da istituzioni come l’UNESCO, e poi c’è il fattore tempo. Pur essendo ancora lontano dagli obiettivi fissati all’inizio, esiste da più di cinquant’anni. Le origini risalgono al 1968, in pieno fermento hippie. A dare il via a tutto fu Mirra Alfassa, una parigina che aveva studiato occultismo ed era stata discepola di Sri Aurobindo, filosofo, maestro di yoga e poeta indiano. La sua idea era creare una “città universale”, una comunità globale in cui uomini e donne di ogni parte del mondo potessero vivere in armonia. La chiamò Auroville, la città dell’alba, con un omaggio evidente a quello che era stato il suo grande compagno spirituale.

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La comunità riassume così la propria missione: “Auroville vuole essere una città universale dove uomini e donne di tutti i paesi possano vivere in pace e armonia progressiva al di sopra dei credi, delle politiche e delle nazionalità”. In poche righe ci sono tre pilastri della sua filosofia, cioè l’assenza di governo e di religione e l’apertura a tutte le nazioni. A questi si aggiunge un quarto principio altrettanto forte, ovvero che gli abitanti non maneggiano contanti. Ognuna di queste regole, ovviamente, ha le sue sfumature.

Come funziona la vita quotidiana ad Auroville

Ad Auroville non ci sono partiti né dinamiche politiche simili a quelle di qualsiasi altra città, ma questo non significa che regni l’anarchia. La comunità dispone di propri organi e prende le decisioni per consenso. Almeno nel 2016 godeva di autonomia e riceveva un’assegnazione annuale dal governo.

Sul fronte economico il sogno di Alfassa era una società basata sul lavoro collettivo e sullo scambio, dove monete e banconote avrebbero perso di significato. Nella pratica la comunità parla di un’economia quasi senza contanti, in cui è possibile vivere completamente senza denaro fisico. Il meccanismo è semplice. Chi lavora per la comunità almeno cinque ore al giorno riceve un sostentamento, non uno stipendio, ma un insieme di servizi, denaro e diritti. Qualcosa di molto essenziale, giusto il necessario per arrivare a fine mese. Le spese vengono addebitate su un conto personale e chi si trasferisce cede i propri beni alla comunità rinunciando alla proprietà privata. I nuovi arrivati, inoltre, non possono pretendere casa, terra o altro gratuitamente e devono mantenersi da soli per almeno un anno.

Le regole sono chiare anche sulla religione. Non esistono credi, anche se ci si aspetta che chi sceglie di stabilirsi lì conduca una vita “spirituale”. Secondo la comunità, chi è ancora fortemente legato a una religione specifica e intende praticarla scoprirà che Auroville non è il posto giusto. Le religioni vengono rispettate, ma sono considerate un fattore che divide le persone, mentre l’obiettivo dichiarato è l’unità.

La pianta a galassia e la crisi degli ultimi anni

La comunità è nata ufficialmente il 28 febbraio 1968 sulle basi teoriche poste da Alfassa, conosciuta da tutti come “la Madre”. Sua è la Carta, una sorta di costituzione filosofica fondata su quattro principi che ancora oggi funziona come “riferimento onnipresente”. L’idea centrale è che Auroville appartenga all’umanità, ma chi vuole farne parte deve accettare di diventare “un servitore volontario della Coscienza Divina”.

Anche l’urbanistica ha qualcosa di singolare. La città segue uno schizzo tracciato da Alfassa nel 1965 e poi sviluppato dall’architetto francese Roger Anger. La struttura ricorda una galassia, con bracci che sembrano srotolarsi attorno a un asse centrale chiamato “l’anima di Auroville”, il Matrimandir, una specie di tempio riservato alla concentrazione individuale in silenzio. Tutt’intorno si trovano aree dedicate al lavoro e alla cultura, mentre l’anello più esterno ospita una “cintura verde” con boschi, fattorie e insediamenti. Il diametro è di 2,5 chilometri, che diventano 5 includendo la fascia verde. Il progetto era stato pensato per 50.000 persone, ma oggi i residenti sono circa 3.500, provenienti da oltre cinquanta nazionalità diverse.

Negli ultimi anni l’utopia ha attraversato una crisi profonda. Nel dicembre 2021, pochi mesi dopo la nomina della funzionaria Jayanti Ravi a segretaria del consiglio di governo della Fondazione Auroville, le ruspe hanno abbattuto alcune zone di bosco per aprire una nuova strada destinata all’espansione della città. I residenti hanno denunciato che la decisione era stata presa senza passare dalla loro assemblea e sono arrivati a mettersi davanti ai mezzi. La vicenda è finita in tribunale. Nel marzo 2025 la Corte Suprema indiana ha annullato il divieto del Tribunale Verde Nazionale che bloccava lo sviluppo della città fino all’ottenimento di un’autorizzazione ambientale e, lo stesso giorno, ha stabilito che l’Assemblea dei Residenti non ha diritto di far parte dei comitati creati dal consiglio di governo della fondazione, con un ruolo limitato alla consulenza e alle raccomandazioni.

Fonte: TecnoAndroid