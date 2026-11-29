Collegare le cuffie Bluetooth a Xbox Series X sembra un’operazione banale, visto che ormai qualsiasi smartphone o computer portatile lo consente in pochi secondi. Con le console di Microsoft però la musica cambia, e non solo in senso figurato. La famiglia Xbox Series non supporta in modo nativo questo genere di dispositivi, quindi chi desidera un audio più ricco di quello offerto dagli altoparlanti del televisore deve affidarsi a qualche soluzione alternativa. Le strade percorribili ci sono, anche se nessuna è davvero perfetta.

Il motivo di questa esclusione ha un nome preciso ed è la latenza. Quando il suono viaggia via Bluetooth si crea un piccolissimo ritardo prima che arrivi effettivamente alle cuffie, e questo vale anche per i modelli wireless più blasonati. Nella vita di tutti i giorni quasi nessuno ci fa caso, ma davanti a un videogioco anche una frazione di secondo di sfasamento tra immagine e sonoro può diventare una distrazione continua. Nei giochi ritmici, quelli che si basano proprio sui segnali acustici per scandire ogni azione, il problema arriva al punto da renderli praticamente ingiocabili.

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La via ufficiale, comoda ma non economica

La soluzione più semplice consiste nell’acquistare le Xbox Wireless Headset, le cuffie ufficiali proposte a circa 110 euro. Microsoft le collega alla console tramite un proprio standard senza fili, studiato per garantire un ritardo estremamente ridotto. Dal momento che il Bluetooth non rientra tra le opzioni disponibili, chi vuole un audio wireless senza compromessi finisce di fatto per pagare qualcosa in più e scegliere il prodotto proprietario della casa di Redmond.

Non esiste soltanto la proposta di Microsoft. Alcuni produttori di terze parti come Audeze e SteelSeries realizzano headset compatibili con la console, anche se i prezzi possono eguagliare quelli del modello ufficiale o addirittura superarli. Queste cuffie devono comunque ricevere una licenza da Microsoft per poter sfruttare il protocollo wireless della piattaforma, e per riconoscerle basta cercare il logo Xbox stampato sulla confezione.

Adattatori, smart TV e il caro vecchio cavo

Un’altra possibilità passa dagli adattatori Bluetooth oppure dal televisore stesso. In commercio si trovano piccoli trasmettitori pensati per inserirsi nel jack per le cuffie del controller e inviare l’audio che transita da lì, mentre altri si collegano alla porta USB della console e trasmettono il segnale da quel punto. I modelli di fascia alta come le SteelSeries Arctis Nova Elite, che includono un dongle dedicato a bassa latenza, rappresentano la scelta migliore sul fronte della qualità sonora, ma di solito comportano anche una spesa più consistente.

Chi possiede già una smart TV capace di trasmettere un segnale Bluetooth può sfruttare proprio quella. Basta impostare Xbox Series X affinché l’uscita audio passi dal televisore e poi abbinare le cuffie direttamente allo schermo. Qualunque di queste alternative risulta comunque più conveniente rispetto all’acquisto di un paio di cuffie completamente nuove.

Il metodo in assoluto più economico resta però quello più tradizionale, cioè usare il jack audio del controller esattamente per lo scopo per cui è stato progettato. Diverse cuffie Bluetooth includono un ingresso jack e un cavo da utilizzare come collegamento di riserva, anche se non tutte offrono questa possibilità. Per chi dispone di un modello che supporta la connessione via filo, collegarlo al joypad è la soluzione più efficace per eliminare ogni ritardo. Ovviamente non si tratta di una connessione senza fili, ma agganciare le cuffie al controller non comporta alcuna perdita nella qualità dell’audio.

Fonte: TecnoAndroid