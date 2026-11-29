Un data center appena completato può trovarsi in una situazione piuttosto paradossale, con i server pronti a entrare in funzione e l’energia che non basta ad accenderli perché il collegamento alla rete elettrica tarda ad arrivare. È proprio a questo genere di progetti che guarda Elementa Hybrid Genset, la soluzione che Trina Storage ha presentato alla fiera RE+ di Las Vegas. L’idea di fondo è abbastanza lineare e punta a produrre la corrente direttamente sul posto, senza restare in attesa che l’infrastruttura esterna sia pronta a sostenere l’impianto.

La proposta dell’azienda prevede l’installazione in loco di motori a gas affiancati da batterie, con un unico sistema di controllo incaricato di dosare la potenza che arriva dalle due fonti. Non si tratta quindi di due blocchi separati che lavorano ciascuno per conto proprio, ma di un insieme gestito in modo coordinato, dove ogni componente entra in gioco quando serve davvero. Una scelta che ha senso soprattutto per strutture come i centri dati, dove la domanda di elettricità può cambiare con grande rapidità.

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Da 5 MW fino a 1 GW, la scala del progetto

Sul fronte delle dimensioni Trina Storage indica configurazioni che partono da 5 MW e un’architettura pensata per arrivare fino a 1 GW. Su questo punto conviene essere precisi, perché quel valore massimo descrive la scala a cui punta il sistema e non la potenza di un impianto già operativo. In altre parole il gigawatt rappresenta il tetto teorico per cui la piattaforma è stata progettata, non un risultato raggiunto in un’installazione reale.

La forbice è comunque molto ampia e rende Elementa Hybrid Genset adatto, almeno sulla carta, a progetti di taglia molto diversa. Si va dalle strutture più contenute fino ai grandi complessi che richiedono quantità di energia decisamente importanti, quelli per cui l’attesa di un allacciamento alla rete può pesare di più sui tempi di avvio dell’attività.

Come lavorano insieme motori e batterie

Il motivo per cui servono entrambe le tecnologie diventa evidente quando un gruppo di server passa quasi nello stesso istante a un carico di lavoro più impegnativo. In quel momento i consumi salgono di colpo e i generatori a gas hanno bisogno di un po’ di tempo per adeguarsi alla nuova richiesta. È un limite fisiologico di questo tipo di macchine, che non riescono a reagire con la stessa immediatezza con cui cresce la domanda dei server.

Qui entrano in scena gli accumulatori. Nei primi istanti sono le batterie a fornire la potenza che manca, coprendo il vuoto lasciato dai motori ancora in fase di accelerazione. Se poi il carico resta elevato, i generatori aumentano gradualmente il proprio contributo e prendono in mano una parte sempre maggiore del lavoro. Il sistema di controllo si occupa proprio di questo passaggio, distribuendo la richiesta tra le due fonti in modo che l’alimentazione del data center resti stabile.

Lo stesso meccanismo torna utile anche in caso di guasto. Se uno dei componenti dell’impianto si ferma, il controllo centralizzato è in grado di isolarlo e di far intervenire le batterie e i motori ancora disponibili, che vengono indirizzati a sostegno dei carichi considerati prioritari.

Fonte: TecnoAndroid