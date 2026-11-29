Quando arriva il momento del cambio olio, molti automobilisti si concentrano sulla quantità da versare, sul tipo di lubrificante più adatto alla propria auto o sulla necessità di sostituire anche il filtro dell’olio. Sono dubbi legittimi e piuttosto comuni. C’è però un aspetto che quasi nessuno considera, cioè la temperatura del motore al momento dell’operazione. Meglio intervenire con il motore caldo o freddo? Gli esperti sono d’accordo su una cosa: né l’uno né l’altro. L’olio va scaricato quando è tiepido, una via di mezzo che fa davvero la differenza.

Si tratta di una delle attività di manutenzione più frequenti per chi possiede un’auto, apparentemente banale. Eppure dentro questo piccolo rito si nascondono dettagli che incidono sul risultato finale e sulla salute del propulsore nel tempo.

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Perché l’olio tiepido scorre meglio e porta via lo sporco

A spiegarlo è Kyle Fischer, direttore del branding di Hot Shot’s Secret, azienda specializzata in lubrificanti per motori. Fischer racconta di essersi rivolto direttamente al team di ricerca e sviluppo dell’azienda per avere un parere tecnico. La risposta dei tecnici è stata netta: dal punto di vista della manutenzione l’olio motore va sempre scaricato quando è caldo ma non bollente. I motivi sono diversi e piuttosto concreti.

Il primo riguarda la velocità. Un olio tiepido defluisce molto più rapidamente rispetto a uno freddo, che tende a essere più denso e lento. Poi c’è la questione delle impurità. Sporcizia e sedimenti che si vogliono eliminare restano sospesi nell’olio caldo e in circolazione, invece di rimanere incastrati negli angoli e nelle fessure interne del motore.

Il terzo punto è forse il più interessante. Se l’olio viene scaricato a motore freddo, i residui possono restare attaccati al fondo della coppa e non uscire correttamente durante lo svuotamento. Il risultato? Quando si versa il lubrificante nuovo, quei sedimenti rimasti finiscono per contaminarlo fin da subito. Vale la pena ricordare che Fischer si occupa di comunicazione e non è un tecnico, ma le sue indicazioni coincidono con quelle di altre voci autorevoli del settore.

Il parere degli altri esperti e le indicazioni di Mopar

Anche Sina Ataei, responsabile delle relazioni con i media di LiquiMoly, va nella stessa direzione. Secondo Ataei, in generale è consigliabile sostituire sia l’olio motore sia i fluidi della trasmissione quando sono caldi. I liquidi a temperatura più alta scorrono con maggiore facilità, permettono uno svuotamento più completo e una rimozione più efficace dei contaminanti. In più tendono a mantenere in sospensione particelle e detriti, che così vengono espulsi insieme al vecchio fluido.

C’è però un’avvertenza importante legata alla sicurezza. Maneggiare liquidi caldi comporta il rischio di ustioni, per questo Ataei suggerisce di spegnere il veicolo e lasciarlo raffreddare per un tempo sufficiente, oppure di indossare guanti protettivi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Sul tema Mopar ha addirittura pubblicato una guida completa al cambio dell’olio. Dopo aver consigliato i propri prodotti e aver elencato l’attrezzatura di protezione indispensabile, propone una procedura passo dopo passo. La prima indicazione è proprio quella di scaldare il motore per un tempo che va da 2 a 5 minuti. Se invece il propulsore è già caldo, Mopar raccomanda di lasciarlo raffreddare dai 20 ai 30 minuti, finché non risulta semplicemente tiepido. Il ragionamento è chiaro: con un motore troppo caldo, attendere un po’ serve a eliminare il rischio di bruciarsi con gli schizzi d’olio al momento di estrarre l’astina.

Fonte: TecnoAndroid