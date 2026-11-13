Volkswagen XL1 all’asta: la diesel da 111 km con un litro

Una delle auto diesel più parche mai costruite, capace di coprire circa 111 km con un solo litro di gasolio, è finita all’asta. Si tratta della Volkswagen XL1, una biposto nata nel 2013 e prodotta in appena 250 esemplari, che oggi torna sotto i riflettori grazie a un’unità bianca con pochissimi chilometri all’attivo. Il valore stimato è da capogiro, tra i 110.000 e i 125.000 euro.

Il contesto aiuta a capire quanto sia particolare questa vettura. Con i prezzi alle stelle presso i distributori, le auto diesel sono sempre meno richieste e vendute. Dopo lo scandalo del Dieselgate la Casa di Wolfsburg ha spostato l’attenzione sulle proposte elettrificate, ma all’inizio del XXI secolo stava lavorando a mezzi termici pensati per cambiare il panorama delle quattro ruote. La XL1 ne è l’esempio più estremo.

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Un’ibrida plug in pensata per consumare quasi nulla

Il progetto ha avuto una gestazione piuttosto lunga. Il primo prototipo è stato svelato nel 2009 con il nome L1, mentre il secondo, presentato nel 2011, portava già la denominazione definitiva XL1. La versione di serie era destinata al mercato europeo ed era un’ibrida plug in diesel costruita con un obiettivo preciso, cioè percorrere 100 km con un litro di gasolio.

Sotto la carrozzeria lavorava un piccolo bicilindrico a gasolio da 800 cc capace di erogare 48 CV, affiancato da un motore elettrico da 27 CV. La batteria al litio da 5,5 kWh permetteva di muoversi in modalità esclusivamente elettrica per circa 50 chilometri. Il consumo dichiarato era di 0,9 litri ogni 100 km nel ciclo NEDC, con emissioni di CO2 pari a 21 g/km. Il serbatoio conteneva appena 10 litri, eppure bastava e avanzava visti i numeri in gioco.

Per arrivare a questi risultati Volkswagen ha puntato su materiali leggeri e su un’aerodinamica studiata nei minimi dettagli. La silhouette a goccia, con una lunga linea del tetto che scendeva dolcemente verso una coda sinuosa, era stata messa a punto in galleria del vento fino a ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,186. La monoscocca era realizzata in plastica rinforzata con fibra di carbonio e il peso complessivo restava sotto gli 800 kg.

Il design futuristico e l’esemplare all’asta

Un tempo i motori a gasolio del marchio tedesco erano un riferimento a livello mondiale. Basta pensare al 1.9 TDI o al V10 TDI, propulsori impressionanti sul piano dell’affidabilità. Dopo l’inganno sulle emissioni il Gruppo ha subito pesanti ripercussioni, ma gioielli avveniristici come la Volkswagen XL1 sono rimasti oggetti del desiderio per collezionisti e appassionati.

Più che una semplice auto, la XL1 è stata un vero esercizio di stile arricchito da soluzioni pionieristiche. Il passeggero sedeva dietro al conducente, le portiere si aprivano ad ali di farfalla e i passaruota posteriori erano carenati, dettagli che le davano un aspetto quasi da fumetto. Al posto dei classici specchietti retrovisori esterni c’erano delle telecamere, una scelta all’epoca decisamente in anticipo sui tempi.

L’esemplare messo all’asta su Catawiki è di colore bianco e ha percorso appena 1.672 chilometri. Il ricavato previsto si colloca in una forbice compresa tra 110.000 e 125.000 euro, una cifra che rispecchia la rarità di un modello costruito in sole 250 unità.

L’eredità della XL1 non si è fermata qui. Partendo proprio da questa vettura Volkswagen ha sviluppato “Mission Efficiency”, uno studio di design per una futura auto elettrica che ha fatto segnare un coefficiente di resistenza aerodinamica record, pari ad appena 0,158.

Fonte: TecnoAndroid