Le fibre alimentari potrebbero avvolgere la plastica nell’intestino

Una dieta ricca di fibre potrebbe aiutare l’organismo a liberarsi della plastica che finisce nell’intestino. È questa l’indicazione che arriva da una ricerca condotta sui topi, secondo cui le fibre sarebbero in grado di avvolgere letteralmente le particelle plastiche per poi accompagnarle fuori dal tratto intestinale. Si tratta di un meccanismo quasi fisico e molto concreto, che porta l’attenzione su un aspetto dell’alimentazione di solito associato soltanto alla digestione.

Il cuore della scoperta è piuttosto semplice da raccontare. Le fibre alimentari non si limiterebbero a transitare lungo l’apparato digerente ma, una volta arrivate nell’intestino, entrerebbero in contatto con i frammenti di plastica fino a circondarli. Non c’è nulla di metaforico in questa immagine, perché il verbo che descrive il fenomeno è proprio avvolgere. Il risultato osservato negli animali è l’allontanamento di queste particelle dall’intestino.

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Come agiscono le fibre sulle nanoplastiche

Al centro del lavoro ci sono le particelle più minuscole, quelle che rientrano nella categoria delle nanoplastiche. Proprio le loro dimensioni ridottissime le rendono un tema delicato quando si parla di salute intestinale, perché si tratta di frammenti difficili anche solo da immaginare a occhio nudo. L’idea che una componente comune della dieta possa legarsi a loro e trascinarle via cambia un po’ la prospettiva con cui si guarda al problema.

Il principio suggerito dalla ricerca è quasi meccanico. Le fibre funzionerebbero come una specie di rete che cattura i frammenti e li porta con sé lungo il percorso intestinale fino all’eliminazione. Non si parla quindi di sostanze che distruggono la plastica o che la trasformano in qualcos’altro, ma di un’azione di trasporto. La plastica viene in un certo senso impacchettata e spinta verso l’uscita.

È proprio questo dettaglio a rendere interessante il risultato. Un’alimentazione ricca di fibre diventerebbe così non solo una buona abitudine per la regolarità intestinale ma anche un possibile alleato contro un tipo di contaminazione che negli ultimi anni ha attirato parecchia attenzione da parte della comunità scientifica.

Cosa dice davvero la ricerca sui topi

Serve però un po’ di prudenza nel leggere questi dati. Lo studio è stato condotto sui topi e non sull’uomo, e il linguaggio usato per descrivere i risultati resta volutamente cauto. Le fibre potrebbero rimuovere la plastica dall’intestino, il che non equivale a dire che lo facciano sempre e in ogni circostanza. Trasferire automaticamente le osservazioni dagli animali alle persone sarebbe un passo azzardato che la ricerca stessa non compie.

Detto questo, il quadro che emerge ha una sua coerenza. Le fibre sono presenti in molti alimenti di uso quotidiano e l’ipotesi che possano svolgere anche questa funzione di pulizia aggiunge un tassello alla lista dei motivi per cui una dieta ricca di fibre viene spesso considerata vantaggiosa. Il collegamento tra ciò che si mangia e la capacità del corpo di gestire le particelle di plastica è quindi l’elemento più rilevante dell’intero lavoro.

Per ora il dato concreto è uno solo ed è piuttosto chiaro. Nei topi analizzati le fibre si sono mostrate capaci di avvolgere le particelle di plastica presenti nell’intestino e di favorirne la rimozione, offrendo una prima indicazione su come la dieta possa influire sulla presenza di nanoplastiche nell’organismo.

Fonte: TecnoAndroid