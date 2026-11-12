BYD Yangwang Altior: limousine elettrica da 1.300 CV e 1.000 km

La BYD Yangwang Altior è stata presentata ad Abu Dhabi ed è una berlina elettrica a quattro posti con cui il colosso cinese punta dritto al territorio delle limousine di altissimo lusso. Insieme al debutto ufficiale sono stati aperti anche i preordini, con un’edizione numerata destinata a pochissimi clienti in tutto il mondo. La presentazione arriva appena una settimana dopo il record della hypercar U9X, che proprio sull’autostrada E11 della città emiratina ha superato i 500 km/h. Il progetto mette insieme numeri importanti. Si parla di 1.300 CV, di un’autonomia dichiarata oltre i 1.000 km e di un abitacolo costruito quasi interamente attorno a chi siede sui sedili posteriori, cioè il tipico cliente che viaggia con autista.

Dimensioni da ammiraglia e un salotto per chi viaggia dietro

La Yangwang Altior misura 5.600 mm in lunghezza, 2.030 in larghezza e 1.590 in altezza. Il passo di 3.500 mm va quasi tutto a vantaggio dei passeggeri posteriori, che trovano due sedili singoli con poggiagambe, portabicchieri pensati per i calici di champagne e una console centrale con interfaccia di controllo. Non mancano le tendine parasole elettriche e le portiere controvento, le cosiddette coach doors, che si spalancano fino a quasi 90 gradi e nascondono gli ombrelli nei pannelli. Legno, inserti in metallo e rivestimenti trapuntati a diamante completano un ambiente che vuole ricordare da vicino un salotto.

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La versione di lancio ha richiesto tre anni di messa a punto e si distingue per alcuni dettagli piuttosto particolari. Le bocchette sono in giada di Hetian, le griglie degli altoparlanti sono dorate e nelle portiere compare la fibra aramidica. Anche il design ha radici precise perché si ispira al ding, l’antico vaso cerimoniale in bronzo della tradizione cinese.

Quattro motori, 1.300 CV e oltre 1.000 km di autonomia

Sotto la carrozzeria c’è la piattaforma e⁴, la stessa già vista sulla U8 e sulla supercar U9. Lo schema prevede quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che gestiscono la coppia in maniera indipendente su ciascun pneumatico. La potenza dichiarata tocca quota 1.300 CV. Il pacchetto tecnico comprende poi le sospensioni idrauliche intelligenti DiSus, la batteria Blade 2 e la ricarica megawatt flash su un’architettura a 1.000 V, che in teoria consentirebbe di fare il pieno di energia in cinque minuti. L’autonomia annunciata nel ciclo CLTC supera i 1.000 km.

Sul fronte dell’assistenza alla guida l’ammiraglia elettrica monta un sensore LiDAR sul tetto e la nuova generazione del sistema God’s Eye, spinto dal chip proprietario Xuanji A3 a 4 nm. Tra le capacità dichiarate figurano la stabilità dopo lo scoppio di uno pneumatico ad alta velocità, il galleggiamento di emergenza in acqua e perfino le rotazioni sul posto. A bordo trovano spazio anche due frigoriferi e un impianto audio con 39 altoparlanti.

399 esemplari e un prezzo vicino ai 2 milioni di yuan

La prima versione della BYD Yangwang Altior è un’edizione limitata a quattro posti prodotta in soli 399 esemplari a livello globale. Per bloccarne una serve un deposito di 300.000 yuan, circa 40.000 euro. Il prezzo atteso è di 2.080.000 yuan, più o meno 280.000 euro, anche se la cifra non è ancora definitiva. In Cina la vettura verrà venduta con il nome Dingyao e la commercializzazione partirà proprio dal mercato interno, mentre più avanti arriverà anche una variante a cinque posti. Le rivali indicate sono la Mercedes Maybach Classe S e la Bentley Flying Spur, e il passo lungo unito alla cura quasi maniacale per il comfort posteriore colloca la nuova berlina nel territorio delle auto con autista. Nell’elenco delle concorrenti compaiono anche la Rolls Royce Ghost e la Maextro S800. Rispetto alle proposte tedesche e britanniche il vantaggio sta nella trazione elettrica e in un’autonomia che le motorizzazioni termiche non riescono a offrire, il tutto a un prezzo alto ma non fuori scala per la categoria.

Fonte: TecnoAndroid